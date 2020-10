Gleich sechs Schulklassen der Wittumschule mussten sich in Quarantäne begeben, nachdem eine Lehrkraft dort positiv auf das Coronavirus getestet wurde; das meldete das Landratsamt am Montagvormittag. Die betroffene Person wies keine Symptome auf, entdeckt wurde die Infektion nur in der Folge eines Routinetests.

„Wir haben den Test extra gemacht, damit wir etwas Gewissheit haben und einen sicheren Betrieb gewährleisten können“, sagt Matthias Rieger, Schulleiter der Wittumschule.