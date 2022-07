Sehr gut besuchte Schnitzfetzede in Urbach

Die Schnitzfetzede in Urbach war am ersten Juli-Wochenende nach vierjähriger Pause wieder ein gelungenes Straßenfest. Der Fassanstich mit Bürgermeisterin Martina Fehrlen war der offizielle Startschuss. Insgesamt 16 Vereine und Gastronomen hatten Speisen und Getränke aus der heimischen und internationalen Küche angeboten. Bands, Chöre und Tanzgruppen sorgten für ein super Rahmenprogramm. „Es war ein tolles Fest ohne störende Zwischenfälle“, sagte Achim Grockenberger am Sonntagvormittag.