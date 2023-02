Steinbeisstraße in Urbach: Neues Tempolimit wegen defekter Ampel

Am Knotenpunkt B 29/K 1881 ist am Freitag, 3. Februar, ein Defekt an der Ampel aufgetreten. Deshalb musste in der Steinbeisstraße die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Damit soll erreicht werden, dass sich die Autofahrenden der Kreuzung mit verringerter Geschwindigkeit nähern. Entsprechende Hinweisschilder sind aufgestellt.

Längere Lieferzeiten

Die Erneuerung der Ampelanlage wurde durch den Landkreis bereits im Oktober 2022 ausgeschrieben und vergeben. Leider bestehen bei einigen Komponenten längere Lieferzeiten als üblich. Die ausführende Fachfirma stellt aktuell eine Erneuerung der Anlage im April in Aussicht.

Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmenden besteht laut dem Landratsamt aktuell nicht. Sollte es bis zur Erneuerung der Anlage zu einem vollständigen Ausfall kommen, könnte dies in den Hauptverkehrszeiten zu einem Rückstau auf der Bundesstraße führen.

Sollte dieser Fall eintreten, muss die Situation neu bewertet werden. Bei einer akuten Verkehrsgefährdung könnte die temporäre Sperrung der Anschlussstelle notwendig werden.