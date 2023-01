Streik bei Coca-Cola in Urbach am Mittwoch (1.2.): Was die Gewerkschaft fordert

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erhöht in den laufenden Tarifverhandlungen mit Coca-Cola den Druck, so eine Pressemitteilung. In der ersten Runde der Tarifverhandlungen im Dezember 2022 habe der drittgrößte Getränkehersteller der Welt lediglich eine Lohnerhöhung von 100 Euro angeboten.

"Die Beschäftigten sind wütend."

„Für die rund 6500 Beschäftigten in Deutschland fordert die NGG ein Lohnplus von 400 Euro sowie mehr Geld für Auszubildende“, heißt es in der Mitteilung. „Um vor der nächsten Verhandlungsrunde vom 8. bis 10. Februar die Entschlossenheit der Beschäftigten zu verdeutlichen, ruft die NGG am 1. Februar 2023 zu Warnstreiks auf.“ Dazu erklärte Karin Brugger von der Gewerkschaft NGG: „Die Beschäftigten sind wütend. Einerseits kündigt Coca-Cola an, den Aktionären eine „Rekorddividende“ auszuschütten. Andererseits sollen die Beschäftigten mit Almosen abgespeist werden.“ Mit Wertschätzung für die Arbeit der eigenen Mitarbeiter habe das nichts zu tun.

Streik von 6 bis 14 Uhr

Nun soll also auch in Urbach gestreikt werden, und zwar am Mittwoch, 1. Februar, von 6 bis 14 Uhr in der Robert-Bosch-Straße 1.