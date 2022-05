Tarifabschluss für Kita-Kräfte: Urbacher Bürgermeisterin übt Kritik

Immer wieder haben die Erzieherinnen und Erzieher in den vergangenen Wochen tageweise gestreikt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Mitte der Woche konnten die Tarifparteien sich auf eine Lösung einigen, die kommt aber nicht bei allen gut an. Die Urbacher Bürgermeisterin Martina Fehrlen hat zum Beispiel bereits Kritik an den Ergebnissen der Tarifverhandlung geäußert.

Was bei den Verhandlungen diese Woche erreicht wurde

Abhängig von der Entgeltgruppe soll es ab dem kommenden Juli entweder 130 Euro oder 180 Euro mehr Gehalt monatlich geben, außerdem zwei Regenerationstage pro Jahr und die Möglichkeit, durch Umwandlung der Zulage zwei weitere Regenerationstage pro Jahr zu erhalten. Zudem sollen die Einkommen ab Oktober 2024 schneller steigen, es soll mehr Höhergruppierungen geben und eine Zulage für die Praxisanleitung von 70 Euro monatlich.

Fehrlen: Fachkräftemangel wird verstärkt

„Ich begrüße es, dass sich die Tarifpartner im Sozialwesen geeinigt haben und keine weiteren Streiks die Eltern und Träger belasten“, sagt dazu Bürgermeisterin Martina Fehrlen, die sich zuvor schon in den sozialen Medien geäußert hatte. „Bis zu vier zusätzliche freie Tage für das Fachpersonal mögen die vorhandenen Fachkräfte zwar entlasten, es ändert aber nichts am Problem des Fachkräftemangels. Es verstärkt den Fachkräftemangel sogar noch, weil wir mehr Personen einstellen müssen, um den Betreuungsschlüssel und die Öffnungszeiten halten zu können“, kritisiert sie. Diese Personen seien momentan auf dem Arbeitsmarkt sehr schwer zu finden, nun werde es also ihrer Meinung nach noch schwieriger, von der Maximalbelegung zur Regelbetreuung zurückzukehren. „Damit bleibt die tagtägliche hohe Arbeitsbelastung in den Einrichtungen erhalten. Das bedauere ich.“

Sinnvoller würde die Bürgermeisterin es finden, wenn die Tarifpartner darüber nachdenken würden, insbesondere in den Randzeiten auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger als zusätzliche Betreuungspersonen neben den Fachkräften zuzulassen. „So sind beispielsweise bei der Kernzeitbetreuung an den Schulen die Qualifikationsanforderungen nicht so hoch wie in den Kitas“, findet sie. Damit wäre laut Fehrlen allen geholfen: den Erzieherinnen und Erziehern, die einen guten Job bei guter Bezahlung machen möchten, den Eltern, die ihre Kinder zu annehmbaren Gebühren flexibel betreut haben möchten, und den Trägern, die trotz Fachkräftemangel und Haushaltsdefiziten versuchen, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu erzielen.

Palmer hätte lieber mehr gezahlt

Zusätzlich zu ihrem Statement verweist Martina Fehrlen auf die Stellungnahme des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer, der laut einem Facebook-Post zum Thema der Meinung ist, dass die Interessen der Eltern beim Tarifabschluss „komplett ignoriert“ wurden. „In einer Zeit größter Personalknappheit ausgerechnet mehr Urlaubstage rauszuhandeln, darauf muss man erst mal kommen“, schreibt er. „Ich hätte statt mehr Urlaub lieber noch mal hundert Euro mehr Gehalt gezahlt.“ Er meint zudem: „Zum Gehalt sollte man auch mal sagen: Keine andere Berufsgruppe im öffentlichen Dienst wird mit vergleichbarer Ausbildung so gut bezahlt.“ Erzieherinnen und Erzieher verdienen, so Palmer, als Vollzeitkraft nach Tarifabschluss im Median über 3400 Euro im Monat. (Diese Zahl deckt sich grob mit unseren Recherchen, bei denen sogar ein etwas höherer Medienwert herauskam, allerdings waren dafür offiziell noch keine aktuellen Daten als von 2020 verfügbar.) Auch das sollte seiner Meinung nach ausgesprochen werden, „damit mehr Menschen den Beruf ergreifen“.

Einige Kommentarschreiber auf Facebook kritisierten unter einem Post von Palmer, in dem er weiter auf das Erziehergehalt eingeht, dessen Einstellung und wiesen zum Beispiel darauf hin, dass der Aufgabenbereich der Erzieherinnen und Erzieher sich in den vergangenen Jahren erweitert hat, nicht alle Träger nach Tarif bezahlen oder dass die Gruppengröße und damit die Belastung für Fachkräfte und Kinder nach wie vor zu hoch sei.

Gruppen sind trotzdem zu groß

Auch die Remshaldener Gemeinderätin und Erzieherin Sandra Gaupp äußerte sich unter dem Post von Palmer: „Den Beruf finanziell aufzuwerten ist das eine. Die tatsächlichen Verhältnisse im Alltag zu verbessern das andere. Ich würde sagen, ein Schritt in die richtige Richtung - aber am Ziel sind wir da noch lange nicht“, findet sie - und plädiert dafür, dass das Kita-Personal vom Land angestellt werden sollte, da es im Bereich der frühkindlichen Bildung arbeite und Bildung Ländersache sein sollte. „Wobei die Bildungsarbeit bei Gruppengrößen (Vorschlag vom Städtetag) von künftig bis zu 28 Kinder pro 1 Fachkraft schlicht nicht mehr möglich ist“, wie sie anmerkt. Außerdem seien Kinder von heute nicht vergleichbar mit Kindern von vor zehn Jahren. Eine ungelernte Hilfskraft dazu zu stellen würdige die Ausbildung der Fachkräfte herab. „Zudem sprengen die Personalkosten bereits jetzt die Kassen der Städte und Gemeinden.“