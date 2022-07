Teil-Impfpflicht: Personalnot im Alexander-Stift in Urbach und Rudersberg?

Seit Mitte März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das bedeutet: Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen mussten eine abgeschlossene Impfung gegen Covid-19 vorweisen oder sonst von ihrem Arbeitgeber dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Dieses sollte dann entscheiden, ob die Personen weiterarbeiten dürfen oder nicht, und hatte dabei durchaus auch Spielraum. Wir haben bei der Diakonie Stetten, dem Betreiber der Alexander-Stifte in Urbach und Rudersberg, nachgefragt, ob die Teil-Impfpflicht tatsächlich zu Kündigungen geführt hat.

„Die Impfquote bei uns im Alexander-Stift ist mit 95 Prozent bereits sehr hoch. Demnach sind nur einzelne unserer Mitarbeitenden noch nicht geimpft“, betont Pressesprecher Steffen Wilhelm zunächst. „Die Entscheidung der Mitarbeitenden, die sich trotz der intensiv geführten Gespräche und der guten Argumente gegen eine Impfung entschieden haben, müssen wir respektieren.“ Auch in den Alexander-Stiften in Urbach und Rudersberg gebe es „einzelne wenige Mitarbeitende“, die sich nicht impfen lassen wollten.

Ungeimpfte arbeiten erst einmal weiter

Die betroffenen Mitarbeitenden seien entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitte März an die Gesundheitsämter gemeldet worden, die dann wiederum nach und nach die entsprechenden Verfahren eingeleitet hätten. „Solange diese Verfahren laufen, arbeiten die Mitarbeitenden ganz normal weiter“, erklärt Steffen Wilhelm. Mit den Gesundheitsämtern sei der Betreiber in gutem und regelmäßigem Austausch. „Aktuell erreichen uns einzelne Aufforderungen zur Stellungnahme, denen wir fristgerecht nachgehen“, so Steffen Wilhelm. Die Stellungnahmen werden im Verwaltungsverfahren für die jeweilig betroffenen Personen berücksichtigt.

Ob die Teil-Impfpflicht zu Personalengpässen führt, wird sich laut Steffen Wilhelm noch zeigen. „Unsere Personalsituation war bereits vor Corona sehr angespannt“, sagt er. „Zu personellen Engpässen kommt es deshalb leider aufgrund von mehreren Faktoren immer wieder.“ Die hohe Belastung durch die Corona-Pandemie habe für zusätzliche Aufgaben gesorgt, es gab aber keine Personalaufstockung. Die Belastungssituation für die Mitarbeitenden habe sich dadurch weiter zugespitzt.

Diakonie will Mitarbeitende behalten

„Wenn wir tatsächlich Mitarbeitende durch die Impfpflicht verlieren würden, würde das noch zu einer weiteren Verschärfung unserer angespannten Personalsituation führen, deswegen kämpfen wir dafür, dass jeder Mitarbeiter weiter beschäftigt werden kann“, sagt Steffen Wilhelm. „Aktuell bleibt abzuwarten, wie die Gesundheitsämter die einzelnen Fälle beurteilen und ob es tatsächlich zu Tätigkeitsverboten kommt.“

Die Diakonie Stetten ist ohnehin nicht zufrieden mit der Teil-Impfpflicht. Das hatte ihr Vorstand kürzlich in einem offenen Brief, adressiert an die Bundestagsabgeordneten aus der Region und an die Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Arbeitsminister Hubertus Heil, klargemacht. Schon von Anfang an habe die Organisation sich eine allgemeine Impfpflicht gewünscht und die Teil-Impfpflicht nur als ersten Schritt verstanden. Nachdem die allgemeine Impfpflicht von der Politik verworfen wurde, plädiert die Diakonie Stetten dafür, auch die Teil-Impfpflicht auszusetzen.

„Eine nur auf die Mitarbeitenden der betroffenen Einrichtungen bezogene Impfpflicht kann den Schutz vulnerabler Personengruppen alleine nicht leisten, da sowohl die Bewohner und Klienten selbst als auch Besucher oder weitere Kontaktpersonen das Virus in die Einrichtungen tragen könnten“, so Steffen Wilhelm.

Frust nicht weiter vergrößern

Die Erfahrungen aus der Omikron-Welle hätten zudem gezeigt, dass eine Impfung weder zuverlässig vor einer eigenen Ansteckung schütze noch die Ansteckung anderer Personen verhindere. „Vulnerable Personen sind deshalb durch eine Impfpflicht nicht besser geschützt als durch andere Maßnahmen“, so Steffen Wilhelm für die Diakonie Stetten.

Der vergleichsweise geringe Nutzen einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht stehe deshalb auch nicht im Verhältnis zu dem hohen Aufwand, der für ihre Durchsetzung betrieben werden müsse. Um den Frust bei den ohnehin sehr belasteten Mitarbeitenden nicht weiter zu vergrößern, so die Meinung der Diakonie Stetten, solle die Teil-Impfpflicht ganz ausgesetzt werden.

„Was wir aktuell viel dringender brauchen, sind positive Signale und Impulse aus der Politik, die den Pflegeberuf attraktiver machen.“