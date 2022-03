Der Wohnraum für Geflüchtete und Obdachlose war in Urbach ohnehin schon knapp. Ihren Verpflichtungen konnte die Gemeinde aber noch nachkommen, die ihr vom Kreis zugeteilten Geflüchteten konnte sie unterbringen und hätte das wohl auch in diesem Jahr geschafft. Wegen Putins Einmarsch in Russland und der Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die deshalb ihr Land verlassen müssen, rechnet die Verwaltung nun aber damit, dass sie viermal so viele Geflüchtete unterbringen muss wie ursprünglich