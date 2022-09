Umweltzone in Urbach soll wegfallen: Was bedeutet das für Autofahrer?

In acht Städten in Baden-Württemberg könnte „vermutlich“ im kommenden Jahr die Umweltzone wegfallen. Das vermeldete kürzlich unter anderem der SWR. Auch Urbach ist darunter. Was verändert sich dadurch in der Gemeinde?

Weiter Tempo 30 wegen Lärm

„Durch die Umweltzone gilt in Teilen der Ortsdurchfahrt Tempo 30“, sagt dazu eine Pressesprecherin des Landratsamts. Theoretisch würde die Geschwindigkeitsbegrenzung, die aufgrund der Umweltzone gilt, aufgehoben werden, wenn die Umweltzone wegfällt – in Urbach ist das aber nicht der Fall. „Dadurch, dass Urbach einen Lärmaktionsplan hat, gilt in diesen Zonen ohnehin Tempo 30 wegen Lärm“, so die Sprecherin. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen würden sich also auch bei einem Wegfall der Umweltzone nicht verändern. Der einzige Unterschied: Autofahrer dürften wieder ohne Sonderplaketten in den Ort fahren.