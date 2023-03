Umweltzone in Urbach wird aufgehoben: Ab 1. Mai keine grüne Plakette mehr nötig

Die Umweltzone in Urbach wird aufgehoben. Das gab das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart am Freitag (31.03.) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Änderung gilt ab dem 1. Mai. Die Verkehrsbeschränkungen für Fahrzeuge ohne grüne Plakette werden für die Gemeinde aufgehoben.

Aufhebung Umweltzone auch in Schwäbisch Gmünd

Bereits im Dezember hatte das Regierungspräsidium auf Nachfrage bestätigt, dass es die Aufhebung der Umweltzone für die Gemeinde Urbach vorbereite. Im Februar hatte das RP bereits mitgeteilt, dass die Umweltzone in Urbach wegfallen werde. Die Luftqualität in der Gemeinde habe sich deutlich verbessert. Die Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid lägen nun deutlich unterhalb des Grenzwertes für den Jahresmittelwert von 40 μg/m³. Neben Urbach werden auch die Umweltzonen in Wendlingen am Neckar, Schwäbisch Gmünd und Ilsfeld aufgehoben.

Seit 2012 hatten nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette nach Urbach fahren dürfen. Eine ungewöhnliche Vorgabe für eine Gemeinde dieser Größe.

Wo man den Luftreinhalteplan findet

Der fortgeschriebene Luftreinhalteplan kann nun ab dem 3. April für zwei Wochen im Regierungspräsidium und in der Gemeinde Urbach zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. Die Pläne findet man ab dem 3. April außerdem auf der Webseite des Regierungspräsidiums.