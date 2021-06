Unwetter Grund für Stromausfall in Urbach

Am Mittwochabend kam es um etwa 19.20 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen von Urbach, von dem zehn Trafostationen betroffen waren. Das vermeldet das Remstalwerk in einer Pressemitteilung. Die Ursache war ein Unwetter, welches zu einer Mittelspannungsstörung auf der Freileitung zwischen den Umspannwerken in der Adalbert-Stifter-Straße und Am Bärenbach geführt hat. 60 Prozent des betroffenen Gebiets waren laut des Remstalwerks um 20.12 Uhr wieder mit Strom versorgt. Um 20.25 Uhr war die komplette Stromversorgung wiederhergestellt. Der Schaden wird schnellstmöglich behoben.