Einen ganzen Tag alle Busse in Urbach nutzen: Fahrgäste können künftig in der Gemeinde günstiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Urbach führt, wie schon vor einiger Zeit beschlossen, laut dem VVS zum 1. April das Stadtticket ein. Die Stadttickets werden als Tagesticket verkauft und kosten drei Euro. Die Gruppenticket-Variante für bis zu fünf Personen ist für sechs Euro erhältlich. Die Tickets gelten einen Tag lang - und bis 7 Uhr am nächsten Morgen - für beliebig viele