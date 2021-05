Pläne für ein neues Pflegeheim, ein neuer Ausschuss zum Thema Leben im Alter und jetzt auch noch der neugegründete Seniorenrat der Gemeinde. Was die Frage angeht, wie auch im Alter ein angenehmes Leben im Ort gestaltet werden kann, tut sich in Urbach zurzeit einiges. Einen Seniorenrat gab es in der Gemeinde schon einmal, 2019 legte er aber aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen die Arbeit nieder. Nun hat sich das Gremium mit neuen Personen wieder zusammengefunden.

Maßgeblich