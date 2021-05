Matthias Görtler, einer der Initiatoren der Naturputzete in Urbach, staunt nicht schlecht, was da an Kindern in gelben Jacken zusammenläuft am Treffpunkt „Friedhof“. „So viele Kinder konnten wir bei keiner unserer bisherigen Aktionen zählen, das muss am Emil und seinen Kumpels liegen“, so Görtler. Wer ist Emil? „Ich bin Emil Sonnenschein und tue mit anderen etwas fürs Klima“, stellt sich der zehnjährige Schüler auf Nachfrage vor. Der Name ist kein Künstlername und auch kein Nickname - er