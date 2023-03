Urbach: Experten empfehlen, dass die Gemeinde Land für Gewerbe aufkauft

Soll ein Gewerbegebiet in den Schraienwiesen kommen? Welche Art von Unternehmen will die Gemeinde in Zukunft anziehen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Gemeinderat in Urbach immer wieder. Zudem sind die Gewerbesteuereinnahmen die zweitwichtigsten Einnahmen der Gemeinde nach ihrem Anteil an der Einkommenssteuer. Um in Zukunft eine solide Handhabe für Entscheidungen zu haben, hatte die Gemeinde eine Gewerbeentwicklungsstrategie in Auftrag gegeben. Den ersten Entwurf stellten Vertreter der Firma Steg Stadtentwicklung am Dienstagabend vor.

Was floss alles in die Erstellung der Strategie ein?

In die Strategie flossen die Ergebnisse aus der Befragung von Unternehmen, Auszubildenden, jungen Urbacherinnen und Urbachern und einer Bürgerveranstaltung in der Auerbachhalle ein. Außerdem analysierten die Mitarbeiter der Steg die Ausgangslage in Urbach.

Dabei stellten sie fest, dass zwei Prozent der Urbacher Gemarkungsfläche für Gewerbe genutzt werden. 3852 Menschen verlassen die Gemeinde täglich zum Arbeiten, es besteht ein „Auspendlerüberschuss“. Im Landesdurchschnitt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegt Urbach damit laut der Steg etwa acht Prozent unter dem Durchschnitt. Um dieses Defizit auszugleichen, müssten in Urbach rund 250 Arbeitsplätze für Einwohnerinnen und Einwohner geschaffen werden. In Urbach sind rund 70 Prozent der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe tätig, was im Vergleich mit anderen Kommunen ähnlicher Größe laut der Steg recht viel ist. Das produzierende Gewerbe brauche mehr Flächen als sonstige Dienstleistungsbranchen.

Welche Flächen sind für neue Gewerbegebiete in Urbach denkbar?

Aktuell verfügt die Gemeinde über fast keine Flächen, die sie Gewerbetreibenden anbieten kann. Gleichzeitig besteht laut der Steg ein Erweiterungsbedarf lokaler Unternehmen von 4,8 Hektar. Auch ganz allgemein bestehe in der Region ein dringender Bedarf an Gewerbeflächen. In Urbach gibt es mehrere Flächen, die für neue Gewerbegebiete infrage kommen.

Schon öfter wurde kommunalpolitisch über ein Gewerbegebiet Schraienwiesen gesprochen. Die infrage kommende Baufläche an der B 29 umfasst fast 9,5 Hektar. Wegen der landschaftlichen Qualität wurden diese Flächen in der Vergangenheit kontrovers diskutiert, es formierte sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Schraienwiesen. Im Gemeinderat zeichnete sich aber eine Mehrheit für das Gebiet ab.

Ein etwa drei Hektar großes Gebiet für Gewerbe wäre auch „Auf der Au“ südlich der Auerbachhalle denkbar. Für die Erschließung des Gebiets sollten die Verkehrswege optimiert werden, rät die Steg. Hier könnten eher kleinere und wohnverträgliche Gewerbe angesiedelt werden.

Direkt an das Gebiet schließt die Mischbaufläche „Maiergärten“ an, die etwa einen Hektar aufweist. „Hier könnte ein gemischtes Quartier mit Wohnanteil und nicht störendem Kleingewerbe entwickelt werden“, so die Steg. Im Bereich der Wasenstraße sei zudem eine Nachverdichtung mit einer Fläche von 1,36 Hektar möglich.

Was empfehlen die Experten der Gemeinde in ihrem Strategieentwurf?

Insgesamt ergeben sich so knapp 15 Hektar, die für Gewerbe weiterentwickelt werden könnten, davon sind 30 Prozent allerdings Potenzial zur Innenentwicklung und nur eingeschränkt zur Deckung der gewerblichen Erweiterungs- und Neuansiedlungsbedarfe nutzbar. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass alle diese Flächen auch tatsächlich entwickelt werden.

Die Steg rät der Gemeinde nach ihrer Analyse, die Entwicklung des Gewerbegebiets „Auf der Au“ zu forcieren und Flächen im Gewerbegebiet Schraienwiesen aufzukaufen, um Entwicklungsspielräume zu eröffnen. Produzierendes Gewerbe solle bevorzugt auf verkehrsgünstigen Flächen wie in den Schraienwiesen angesiedelt werden.

Welche Ziele sieht die Strategie für Urbach vor?

Die Steg schlägt der Gemeinde im Entwurf der Gewerbeentwicklungsstrategie verschiedene Ziele vor:

Die Gemeinde soll eine „ gezielte Bodenpolitik“ betreiben. Dafür soll sie in Zukunft Flächen bevorraten und primär für bestehende Unternehmen ausweisen oder dafür sorgen, dass sich für die Gemeinde interessante Unternehmen neu ansiedeln. Die Steg schlägt zum Beispiel vor, dass die Gemeinde Flächen, wenn es passt, zukünftig im Erbbaurecht vergibt, so dass die Flächen bei einer Betriebsaufgabe oder einer Nutzungsänderung zurück in das Eigentum der Gemeinde fallen.

Als weiteres Ziel sieht die Strategie eine „ aktive Unternehmensansprache“ vor. Die Gemeinde soll den Kontakt zu Unternehmen intensivieren. Dafür soll es einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin geben, der oder die die Interessen der Unternehmen gegenüber der Gemeinde vertritt und das große Ganze im Blick behält. Ein solcher Gebietsmanager oder „Kümmerer“ kann auch das aktive Anwerben von neuen Unternehmen in neuen Branchen organisieren, herausfinden, welche Anforderungen Unternehmen an Gewerbegebiete haben, und in neuen Gebieten Synergieeffekte erzielen.

Das dritte Ziel aus dem Strategiepapier ist die „ Verbesserung der Standortqualität“ für Urbach. Die Gemeinde soll effizienter mit Flächen umgehen und bei künftigen Gewerbegebieten Synergien im Bereich Mobilität, Energie und bei Flächen- und Gebäudenutzungen schaffen. Mögliche Ansätze sieht die Steg zum Beispiel bei der Reduzierung der Mitarbeiterstellplätze auf Firmengrundstücken durch gemeinsame Quartiersgaragen und der Kombination von Flächennutzungen, wie Parken und Freizeit.

Das vierte Ziel ist die „ Nachhaltigkeit von Gewerbeflächen“. Auch bei neuen Gewerbegebieten könne „die ökologische Wertigkeit nach dem Eingriff zumindest gleichwertig, aber durchaus auch höher“ sein. Dach- und Fassadenbegrünungen, Photovoltaik oder die Nutzung umfangreicher Frei- und Abstandsflächen könnten einen ökologischen oder klimatischen Mehrwert schaffen. Die Gemeinde müsse dafür aber Grundsatzentscheidungen treffen, die das fördern.

Die Steg schlägt der Gemeinde auch verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen vor. Als Sofortmaßnahme könne zum Beispiel der Grünanteil mittels Begrünungsmaßnahmen an Firmengebäuden, bei wenig genutzten Flächen oder im Straßenraum greifen. Als mittelfristige Maßnahme soll die Gemeinde Angebote für Arbeitnehmende und die Bevölkerung entwickeln, so dass Gewerbegebiete künftig zu Lebensorten mit Aufenthaltsqualität weiterentwickelt werden können. Und langfristig sollen Vorkaufsrechtsatzungen geprüft und beschlossen werden, die der Gemeinde Erwerbsansprüche sichern.

Wie sieht der Gemeinderat den Strategie-Entwurf?

„Die Zeit der Gewerbegebiete, wie wir sie kennen, ist einfach vorbei“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen im Anschluss an die Präsentation des Konzeptentwurfs. Neue Gewerbegebiete sollten ihrer Meinung nach klimaneutral umgesetzt werden. Die Idee, sich bei Grundstücken künftig ein Vorkaufsrecht zu sichern oder Flächen im Erbbaurecht zu vergeben, finde sie sehr interessant.

Der Gemeinderat sah den Strategieentwurf überwiegend positiv. Kritik äußerte Manfred Wrobel-Adelhelm, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste Urbach, der meinte, dass keine ausreichende Bürgerbeteiligung und -information stattgefunden habe. Er kritisierte jegliche Versiegelung, Unternehmen sollten mit den Bestandsflächen „Gas geben“. Die ganze Strategie sei „sehr einseitig“.

„Da platzt mir doch die Hutschnur“, reagierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. Er warf dem „Kollegen“ vor, dass er sich nicht ausreichend mit Unternehmern ausgetauscht und keine Lösungen vorgeschlagen habe. Holzwarth befürwortete den Entwurf. „Jeder Pendler, der wegfährt, belastet natürlich die Umwelt“, sagte er und schlussfolgerte daraus, dass es die Nachhaltigkeit unterstütze, mehr Arbeitsplätze am Ort für Einwohnerinnen und Einwohner zu schaffen. Um Arbeitgeber mit Erweiterungsbedarf wie Dungs im Ort zu halten, sei es notwendig, ihnen auch Flächen anzubieten.

Auch die anderen Gemeinderäte kommentierten die in der Strategie ausgearbeiteten Ziele weitgehend positiv. „Ich sehe es als ersten Aufschlag“, so Ursula Jud, Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende. Arbeitsplätze am Ort zu halten, sah sie ebenso als wichtig an. Beim Industriebau gebe es wie beim Wohnungsbau einen Wandel, die Gebiete sollten nachhaltiger werden.

„Die fünf Ziele kann man nur unterstützen“, sagte der SPD-Gemeinderat Jürgen Schlotz. Sie seien „fast zu schön, um wahr zu sein, aber wir müssen die Sache anpacken und versuchen, das auch umzusetzen“. Seine Fraktionsvorsitzende Siegrun Burkhardt sagte: „Die Schraienwiesen sind im Ort ein großes Thema.“ Früher hatte dort ein großes Logistikunternehmen Interesse angemeldet, das viel Fläche „zugeklatscht“ hätte, nun diskutiere der Rat aber „über etwas vollkommen anderes“. Es müsse allen bewusst sein, dass hier ein Veränderungsprozess im Denken stattfinde.

„Das Ziel ist schon eine Herausforderung“, sagte eine anwesende Expertin der Steg Stadtentwicklung zum Willen der Gemeinde, ein klimaneutrales Gewerbegebiet umzusetzen. „Es ist aber möglich.“