Urbach: Heiße Asche in Topf gekippt - Terrasse brennt am Donnerstagabend (1.12.)

In Urbach hat am Donnerstagabend (1. Dezember) die Terrasse eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr ist momentan immer noch vor Ort im Einsatz und mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Zunächst meldete die zuständige Polizeiführerin vom Dienst des Polizeipräsidiums Aalen in einer Mail um 21.18 Uhr an die Redaktion den "Brand einer Gartenhütte". Beim Anruf gegen 21.45 Uhr korrigierte sie ihre Aussage und sprach nun vom Brand einer Terrasse eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Personen wurden keine verletzt. Ob durch das Feuer auch die Fassade des Hauses und der Hauseingang in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen. Hier müsse erst das Ende der Nachlöscharbeiten abgewartet werden.

Ausgelöst wurde der Brand laut der Polizeiführerin vom Dienst, weil eine Bewohnerin des Hauses heiße Asche in einen Blumentopf auf der Terrasse gekippt hatte. Danach sei die Frau mit ihrem Hund Gassi gegangen. Als sie vom Spaziergang zurückgekehrt sei, habe bereits die Terrasse gebrannt.