Urbach kauft Urbacher Mineralwasser: Kommt es bald aus den Wasserhähnen im Ort?

Das „Urbacher“ Mineralwasser gibt es seit 2017 nicht mehr im Handel. Damals stellte Coca Cola die Produktion ein. Jetzt hat die Urbacher Bürgermeisterin Martina Fehrlen bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend (24.05.) einen Coup verkündet: Die Gemeinde hat die Quelle des Mineralwassers gekauft, dazu auch die Schurwaldquelle. Fehrlen zeigte dabei drei Wege für die Nutzung auf. „Ich habe das Urbacher Wasser gekauft“, so verkündete die Bürgermeisterin die Nachricht. „Das Urbacher Mineralwasser gehört jetzt den Urbachern.“

Zur Erinnerung: Seit den 1970er Jahren war der Sprudel mit dem Wasser aus der Urbacher Quelle eine weithin bekannte Marke. 1997 übernahm Coca Cola den Abfüllbetrieb. Doch 2017 war Schluss damit, genauso mit dem Wasser aus der Schurwaldquelle, die nicht weit von der Urbacher Quelle hinter dem Werksgelände von Coca Cola liegt. Ein herber Verlust, der vor allem in Urbach schwer betrauert wurde.

Klimawandel und Dürreperioden könnten zu Wasserknappheit führen

„Das wertvolle Mineralwasser dieser Quellen versickert seitdem ungenutzt im Gestein“, sagte Martina Fehrlen bei der Einwohnerversammlung. Ein Frevel, so ihre Botschaft, angesichts von zunehmenden Dürreperioden durch die Folgen des Klimawandels. Die Grundwasserneubildung sei in Baden-Württemberg stark zurückgegangen. „Es kann auch in Baden-Württemberg in Zukunft zu Dürrezeiten kommen und zu Versorgungsengpässen“, so Fehrlen.

Dazu komme: Das Trinkwasser, das in Urbach aus den Wasserhähnen fließe, werde von der Landeswasserversorgung über lange Leitungen aus dem Ulmer und Günzburger Raum transportiert. Wasserverluste gehörten auf der langen Strecke dazu. Bei der Nutzung von eigenem Wasser seien nicht nur die Kosten geringer, auch der Verlust und damit der ökologische Fußabdruck. Daher ihre Pläne mit dem Urbacher Mineralwasser: „Mit dem Voranschreiten des Klimawandels sollten wir meines Erachtens die große Lösung, also die Einspeisung ins Trinkwassernetz, im Blick behalten und ich werde das auch so dem Gemeinderat vorschlagen.“

Eine „große Lösung“ wäre das, weil sie mit nicht unerheblichen Kosten verbunden wäre, die die Nutzung des Wassers über den Anstieg des Wasserpreises zunächst teurer machen würde als das der Landeswasserversorgung.

"Dann wären wir autark bei der Wasserversorgung"

Es müssten ein Gebäude und ein Anschluss an den Hochbehälter am Hegnauhof hergestellt werden, das Wasser müsste aufbereitet werden. Aber, so für Martina Fehrlen die Vorteile: „Dann wären wir autark bei unserer Wasserversorgung. Die Schüttung ist so groß, dass wir Wasser sogar noch an eine Nachbargemeinde verkaufen könnten.“

Als „kleinere“ Lösungen nannte die Bürgermeisterin zwei weitere Möglichkeiten der Nutzung: die Einrichtung eines Notbrunnens oder ein öffentlicher Mineralwasserbrunnen.

Gekauft hat die Gemeinde mit den beiden Quellen auch die dazugehörigen Brunnen, Grundstücke und Wasserrechte. Wie viel das gekostet hat, das will Martina Fehrlen aber nicht öffentlich sagen.