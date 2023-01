Urbach: Zwölf Millionen Euro für Kita-Neubauten

Die Gemeinde konnte zwar zuletzt nach vorherigen Engpässen wieder genügend Kita-Plätze anbieten, das heißt aber nicht, dass es auf diesem Gebiet nichts mehr zu tun gibt. Im Gegenteil, in den nächsten Jahren muss die Gemeinde dafür sorgen, dass auch in Zukunft allen Urbacher Kindern ein Kita-Platz angeboten werden kann. Aus diesem Grund diskutierte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung über zwei kostspielige Projekte: den Neubau jeweils einer Kita im Bereich des bestehenden Kinderhauses Drosselweg und des Kindergartens Pestalozziweg. Die Bedingungen sind an den Standorten sehr unterschiedlich, außerdem ist noch nicht für eine Interimskita gesorgt, in der die Kinder aus dem bestehenden Kindergarten Pestalozziweg während der Bauphase unterkommen können. Für beide Vorhaben steht ein Kostenrahmen von je sechs Millionen Euro im Raum.

Um was ging es bei der Diskussion konkret?

Der Kindergarten Pestalozziweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss neu gebaut werden. Außerdem braucht die Gemeinde eine weitere viergruppige Kita, weil sie sonst nicht genügend Plätze anbieten kann. Diese soll am Drosselweg in der Nähe der schon bestehenden Einrichtung dort gebaut werden. Wenn der Bedarf an Plätzen wieder zurückgeht, soll sie einmal als Ersatz für andere gemeindliche Kitas dienen, die saniert werden müssen oder deren weitere Existenz langfristig zur Debatte steht.

Würde die Gemeinde beide Kitas selber bauen, dann müsste sie dafür in den nächsten Jahren wohl mindestens zwölf Millionen Euro lockermachen. Bei einer ohnehin schon angespannten Haushaltssituation ist sie dazu nicht in der Lage. Stattdessen will die Gemeinde voraussichtlich nur eine Kita selber bauen und müsste dafür einen Kredit aufnehmen. Bei der anderen Kita möchte sie mit einem Investor zusammenarbeiten, für den ein solches Projekt aber profitabel sein muss, was bedeutet, dass er zusätzlich zur Kita auch eine Wohnbebauung realisieren können müsste.

Die Frage ist nun, welches Projekt die Gemeinde zuerst in Angriff nehmen will, ob ein Übergangskindergarten für die Kinder aus dem Kindergarten Pestalozziweg geschaffen werden muss, wo das überhaupt möglich wäre und bei welchem der zwei Projekte die Gemeinde mit einem Investor zusammenarbeitet.

Welches Vorgehen hält die Verwaltung für das beste?

„Der Prozess ist unglaublich kompliziert“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen im Gemeinderat. „Es geht um sehr viel Geld und es geht um sehr viele Akteure, die ein berechtigtes Interesse daran haben, bei diesem Prozess mitzusprechen.“ Nach langen Beratungen innerhalb der Verwaltung sei man zu dem Schluss gekommen, dass es am meisten Sinn machen würde, beim Kindergarten Pestalozziweg mit einem Investor zusammenzuarbeiten, da das Grundstück dort relativ groß sei und dort deshalb auch eine Wohnbebauung realisiert werden könnte.

In Angriff nehmen würde die Verwaltung aber erst einmal den Kindergarten Drosselweg, den sie selbst bauen will. Der Grund: Wenn der neue Kindergarten am Drosselweg einmal fertig gebaut ist, könnten die Kinder aus dem Kindergarten Pestalozziweg dort übergangsweise einziehen, bis es im Pestalozziweg einen Ersatzneubau gibt. „Die Alternative wäre eine Containerlösung“, sagte Martina Fehrlen. „Das können wir uns schlecht vorstellen.“ Der Containermarkt sei derzeit leer gefegt, außerdem müsste ein geeigneter Standort gefunden werden, was sich schwierig gestalte. Die Kinder könnten auch nicht während des Baubetriebs im Kindergarten Pestalozziweg bleiben, Investoren, mit denen sie bereits gesprochen habe, hätten sich hierzu klar geäußert.

Die Verwaltung schlägt nun also vor, den Standort Drosselweg zuerst anzugehen und einen Planungswettbewerb mit zwölf Teilnehmenden durchzuführen. Dafür will sie ein Büro mit der Wettbewerbsbetreuung beauftragen. Für den Standort Pestalozziweg will sie dann ein Investorenauswahlverfahren mit städtebaulichen Vorgaben durchführen und dafür wiederum nach der Sommerpause 2023 ein Büro beauftragen. Beide Projekte gleichzeitig könnte die Verwaltung nicht stemmen, diese Staffelung der Kita-Neubauten soll aber ermöglichen, dass die Kinder während der Bauphase im Pestalozziweg in den dann schon gebauten neuen Kindergarten am Drosselweg einziehen könnten.

Wie positioniert sich der Gemeinderat zum Vorschlag der Verwaltung?

Die Freie-Wähler-Fraktion konnte zwar zu einem einvernehmlichen Entschluss kommen, ist aber anderer Meinung als die Verwaltung und will zuerst den Standort Pestalozziweg umsetzen. Im Drosselweg würde es etwa dreieinhalb Jahre dauern, bis in einer neuen Kita Kinder untergebracht werden könnten, begründete der Gemeinderat Thomas Mihalek. Es sei aber nicht klar, ob der Kindergarten Pestalozziweg überhaupt so lange durchhalte, oder ob in der Zwischenzeit dort teuer saniert werden müsste, obwohl der Kindergarten dort dann ohnehin abgerissen werden soll. Im Pestalozziweg sei zudem auch sozialer Wohnungsbau möglich, den die Gemeinde dringend benötige. Ganz klar sei zudem, dass die nächste große Maßnahme im Norden der Gemeinde stattfinden müsse, nicht im Süden, das habe man der Bevölkerung so versprochen. Außerdem wolle man im Pestalozziweg mit einem Investor arbeiten, was die Gemeindefinanzen entlasten würde.

Die CDU-Fraktion fand den Vorschlag der Verwaltung zwar laut ihres Vorsitzenden Detlef Holzwarth „logisch und nachvollziehbar“, konnte ihm aber nicht zustimmen. Den Kindergarten Pestalozziweg müsse die Gemeinde unbedingt angehen, hier stehe sie auch gegenüber dem Träger, der evangelischen Kirchengemeinde, in der Pflicht. Das Gebäude sei in einem „sehr desolaten Zustand“. Wie die Freien Wähler sieht die CDU-Fraktion hier die Gefahr, dass die Gemeinde hier viel Geld in einen abrissbereiten Kindergarten stecken müsste, wenn zum Beispiel die Heizung ausfalle. Detlef Holzwarth vermutete zudem, dass der Kita-Neubau am Pestalozziweg aufgrund des schwierigen Standorts eher teurer werde als am Drosselweg.

Er bewertete das Risiko, keinen Investor zu finden, als sehr hoch. Wenn die Gemeinde zuerst die neue Kita am Drosselweg bauen, dann aber beim Pestalozziweg keinen Investor finden würde, befürchtete Holzwarth, könnte es sein, dass der Kindergarten Pestalozziweg so stark sanierungsbedürftig werde, dass die Gemeinde dort dann unter Druck stünde, zu investieren, und sich insgesamt finanziell übernähme.

„Im Gegensatz zu den Vorrednern sehen wir die Lösung der Verwaltung eigentlich als sehr gut an“, sagte dagegen der SPD-Rat Jürgen Schlotz. Ob beim Kindergarten Pestalozziweg tatsächlich vor dem Abriss noch Reparaturen anstünden, sei ungewiss, und eine Containerlösung als Übergang für den Kindergartenbetrieb würde sicherlich ein Mehrfaches kosten.

Auch die Grünen-Fraktion wollte den Vorschlag der Verwaltung mitgehen. Das Risiko, dass im Pestalozziweg kein Investor gefunden werden könnte, stuften der Vorsitzende Burkhard Nagel wie auch Bürgermeisterin Martina Fehrlen als gering ein.

Wie hat sich der Gemeinderat entschieden?

Nach langer Diskussion stellte sich heraus, dass der Gemeinderat bei dem Thema teils sehr unterschiedlicher Meinung ist, die Gremiumsmitglieder forderten konkretere Zahlen und Fakten von Seiten der Verwaltung und hätten sich bei manchen Punkten eine bessere Vorbereitung gewünscht. Offen blieb zum Beispiel, wie viel eine Containerunterkunft als Übergangslösung konkret kosten würde.

„Wir diskutieren gerade über zwölf Millionen Euro“, sagte zum Beispiel Detlef Holzwarth. „Jetzt stellen wir fest, dass alle paar Minuten neue Fragen auftauchen.“ Ihm falle es schwer, unter diesen Bedingungen eine solche Entscheidung zu treffen. „Wenn heute abgestimmt würde, gäbe es keine ganz so klare Meinung, weil sich jeder schwertut, weil einfach noch ein paar Infos fehlen“, äußerte sich auch die Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende Ursula Jud. Das Thema brauche mehr Vorbereitung. Sie beantragte deshalb, dass die Diskussion auf eine spätere Sitzung vertagt wird. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat einstimmig.