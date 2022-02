Gut ein Jahr ist es her, dass eine Polizeimeldung bei uns einging: Die Schorndorfer Polizei suchte den Besitzer einer Jesus-Figur, die auf einer Parkbank an der Rems gefunden wurde. Die Suche blieb ergebnislos und auch die Urbacher Kirchengemeinden erhoben keinen Anspruch – doch dann tauchte am 1. Mai des vergangenen Jahres auf einmal ein Kreuz an der Rems auf, in das die schon bekannte Jesus-Statue integriert war. Dort stand die Statue mitsamt Kreuz und einer Abstellmöglichkeit für Kerzen