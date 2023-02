Urbacher Schüler treffen auf Unternehmen

Den Abschluss in der Tasche, aber der Anschluss fehlt: Mit diesem Problem müssen sich jedes Jahr viele Jugendliche auseinandersetzen. Sie haben ihre Schullaufbahn erfolgreich beendet, aber noch keine qualifizierten Zukunftsaussichten. Eine frühzeitige und praxisorientierte Berufsorientierung in der Schule kann aber dabei helfen, eigene Interessen, Stärken und beruflichen Wünsche schon rechtzeitig vor dem Abschluss erkenn- und formulierbar zu machen. Mit dem Talent-Company-Projekt setzt die Strahlemann-Stiftung aus Hessen genau an dieser Stelle an. Die Wittumschule hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit den Projektpartnern unterschrieben.

Was entsteht nun an der Wittumschule?

Bei der Talent-Company handelt es sich um einen Fachraum für Berufsorientierung. Ein solcher wird nun auch an der Wittumschule in Urbach entstehen. Laut der Urbacher Verwaltung soll das Projekt in Zukunft bis zu 400 Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 dort zugutekommen. Es ist auf drei Jahre angelegt. Eingerichtet wird der Fachraum im Dachgeschoss des Altbaus der Schule, wo früher die Kernzeitbetreuung stattgefunden hat. Dort werde es in Zukunft unter anderem PC-Arbeitsplätze und eine Loungeecke geben, in der Schüler und Schülerinnen mit Unternehmen aufeinandertreffen können. Außerdem wird eine „Jobwall“ eingerichtet, auf der örtliche Unternehmen zum Beispiel Stellenangebote für Ausbildungsplätze präsentieren können. In der Region gebe es eine solche Bildungspartnerschaft bislang nur in Stuttgart und Backnang.

„62 Talent-Companies gibt es bereits deutschlandweit“, erzählt Netsanet Berhane, Projektverantwortliche der Strahlemann-Stiftung, „zehn davon in Baden-Württemberg.“ Die Talent-Company an der Wittumschule wird die bisherigen Berufsorientierungsmaßnahmen bündeln sowie erweitern. Im Mittelpunkt steht die Bildung von Synergie-Effekten mit regionalen Ausbildungsbetrieben.

„Über Infoveranstaltungen und Workshops kooperierender Ausbildungsbetriebe sollen die Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Berufsbilder der Region erhalten“, so Berhane weiter. „Das soll ihnen helfen, ihren Traumberuf zu finden.“ Schulleiter Matthias Rieger erkennt den Nutzen für Schülerinnen und Schüler: „Die Talent-Company hilft uns, eine Vernetzung auch aus dem schulischen System hinaus zu schaffen und Kontakte zu lokalen Arbeitgebern zu intensivieren.“

Förderer der Talent Company ist die Neumüller-Becker-Unternehmensstiftung, die gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen OMS Prüfservice, OMS E-Mobility und Alphatop das Projekt ermöglicht. In vielen Gesprächen mit dem Team der Strahlemann-Stiftung habe die Unternehmensstiftung sich von der Idee und der Durchführung des Konzeptes überzeugt, erklären Christian Becker und Dorothee Müller aus dem Vorstand der Neumüller-Becker-Unternehmensstiftung. Sie baten im Umkreis der eigenen Tochtergesellschaften, in diesem Fall mit Standort in Lorch, eine Schule zu finden, deren Schulleitung und Kollegium noch besser in Sachen Berufsorientierung werden wollen. „Die Förderung junger Menschen steht im Fokus unserer Stiftung und wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig ist“, so Becker und Müller. „Unser Ziel ist es, die verborgenen Talente und Ressourcen, die jeder von uns in sich trägt, zu fördern und damit den Prozess der individuellen Persönlichkeitsentwicklung positiv voranzutreiben.“

Unternehmen, die Interesse haben, ihre Ausbildungsmöglichkeiten dauerhaft an der sog. „Jobwall“ in dem Fachraum zu präsentieren, können sich unter der E-Mail-Adresse info@strahlemann-stiftung.de mit der Stiftung in Verbindung setzen. Weitere Infos außerdem unter: www.strahlemann-stiftung.de.