Andrea Steinat ist Mutter von drei Kindern, hat aber noch zwei weitere Babys. Zwei eckige, aus Pappe. Zwei Bücher hat sie bisher selbst herausgebracht. Etliche Exemplare hat sie über ihre eigene Internetseite selbst verkauft. Dazu kam’s, weil sie beim täglichen Vorlesen entdeckte, was Kinder so richtig mögen. Was das ist? „Sie lieben es, wenn ein Buch etwas mit ihnen zu tun hat“, erklärt die Urbacherin, die außerhalb ihrer Elternzeiten als Realschullehrerin arbeitet. Sie brauchte nicht lange