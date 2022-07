Urbachs Bürgermeisterin Fehrlen: Zuzug ermöglichen, Bürger bei Entscheidungen mitnehmen

„Endlich können wir wieder“ – ein viel gehörter Satz in diesen Tagen, der auch beim Urbacher Sommerempfang einige Male in der Menschenmenge fällt. Endlich wieder gemeinsam feiern, sich per Handschlag begrüßen. So war es auch für Bürgermeisterin Martina Fehrlen eine Freude, in einen vollen Hof und in viele strahlende Gesichter zu blicken.

Vertreter aus Politik und Vereinen, Gemeinderäte, Geschäftsleute und zahlreiche Bürger genießen gemeinsam, „als Freunde“, so Fehrlen, zu den wohltuenden Klängen der Band „Amici“, bei einem schäumenden Limoncello Spritz und mediterranem Fingerfood einen dieser milden langen Abende, die uns dieser Sommer schenkt.

„Glokale“ Herausforderungen warten auf die Gemeinde Urbach

„Die Pandemie hat uns gezeigt, um wie viel ärmer das Leben ohne Familienfeste, Vereinsfeiern und Veranstaltungen ist, was uns ohne Kunst und Kultur fehlt“, sagt Fehrlen. Dazu gesellen sich mit Beginn des Kriegs in der Ukraine viele weitere große Themen und Unsicherheiten, die viele innerlich aus Sorge und Angst schlottern lassen.

Vor „glokalen“ – gemeint sind globale und lokale – Herausforderungen steht auch die Gemeinde Urbach, die im bürgerschaftlichen Dialog ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet hat. Damit stehe eine „Richtschnur“ für die sich schon jetzt abzeichnenden künftigen Veränderungen bereit.

Deutschlandweit geltende Zahlen machen Handeln nötig

In Bezug auf die demografische Entwicklung seien massive Probleme absehbar. Bis Ende 2022 werden gemäß den von Fehrlen zitierten Zahlen des Statistischen Bundesamts deutschlandweit über 300.000 Personen mehr in den Ruhestand gehen, als junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten.

Eine rein natürliche Bevölkerungsentwicklung würde Urbach nachhaltig negativ verändern, so Fehrlen. „Wir müssen Zuzug ermöglichen und aktiv um junge Familien werben.“

Wohnraum soll durch „eine maßvolle Nachverdichtung“ geschaffen werden, die den dörflichen Charakter erhält. Zur Reduktion von Leerstand sollten auch die Urbacher selbst beitragen.

Leerstehende Flächen vermieten

„Vermieten Sie Ihre Einliegerwohnung und leerstehenden Häuser“, rief sie zur Mithilfe auf. Teil der Weiterentwicklung werde auch die Ausweisung neuer Wohngebiete sein, die laut Fehrlen als „nachhaltige innovative Quartiere“ konzipiert würden. Ferner thematisiert Fehrlen mit Bedacht die Erschließungsfläche in den Schraienwiesen.

Auch sie wisse „blühende Wiesen und eine unverbaute Natur“ zu schätzen, allerdings verweist sie unter dem Eindruck wegbrechender örtlicher Arbeitsplätze auf die Konsequenzen, die ein Aussetzen der Erweiterungspläne haben könnte: Wenn der Handwerksbetrieb oder der heimische Unternehmer am Ort nichts bekomme, dann wandere er eben dorthin, wo sein Raumbedarf erfüllt werden kann – in Nachbargemeinden.

Bei Neuentwicklung: Alle relevanten Aspekte berücksichtlgen

Fehrlen versichert, dass die in Angriff genommene Arbeit an einer Gewerbeentwicklungsstrategie sämtliche Belange mit einbeziehe in Bezug auf Klimaschutz, Gebäudefassaden, Photovoltaik und Aufenthaltsqualität, Fahrradweg und Durchquerung. Verwaltung und Gemeinderat setzten wie beim Gemeindeentwicklungskonzept auf den Dialog mit den Bürgern.

Im Herbst sei eine Bürgerbeteiligung geplant. Sie gibt zu bedenken: Wer am Ort bleibend seiner Beschäftigung nachgehen könne, spare Zeit und Geld fürs Pendeln. Die Gemeinde freue sich über steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Sie erlaubten der Gemeinde „mehr Spielraum für freiwillige Aufgaben“, also etwa Freibad, Mediathek, Jugendhaus und die Förderung des aktiven Vereinslebens.

Von reichem und vielfältigem Engagement profitieren

„Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir alle noch immer von so einem reichen und vielfältigen Ehrenamt profitieren dürfen“, bezog sie in ihren Dank die unzähligen Ehrenamtlichen in Feuerwehr, Vereinen, Kirchen und Institutionen ein, die sich in besonderer Weise um ihre Heimatgemeinde verdient machen. Stellvertretend für eine große Bandbreite an Betätigungsfeldern, in denen Bürger sich aus freien Stücken für die Allgemeinheit einbringen, griff Fehrlen einen kleinen Ausschnitt heraus und verlieh einigen verdienstvollen Vereinsmitgliedern den Ehrenbrief der Gemeinde.

Mannschaftsführer und Seniorenbeauftragter

Ekkehard Brandt stärkt seit 1986 den Tennisclub Urbach als Mannschaftsführer und Seniorenbeauftragter. Die Arbeit im Seniorenrat der Gemeinde liegt ihm am Herzen und auch, dass die Gemeinde stets professionell beschallt wird. So habe er seine berufliche Tontechnik immer bei Turnieren und Veranstaltungen – ob sportlich oder von der Gemeinde organisiert – zur Verfügung gestellt. „Es braucht mehr von seinem Schlag“, so Fehrlen.

Kreativ und Aktiv

„Wo auch immer es etwas zu tun gibt, Bernd Irmer ist da“ – mit seiner unermüdlichen Tatkraft und Ideenreichtum ist Irmer ein weiterer wichtiger Baustein im TCU. Der Tennisclub habe seiner Kreativität viele Aktivitäten zu verdanken, die inzwischen zum festen Angebot des Vereins gehören, etwa die Spaßturniere, das Schnuppertraining und das Kindergartentennis.

Auf sein Engagement gehen auch zahlreiche Kalender zurück, die für gemeinnützige Zwecke verkauft wurden. Fehrlen würdigte sein handwerkliches Geschick, das er immer wieder unter Beweis gestellt habe – ob bei der Herstellung des Lätzchens mit dem Logo der Kind- und Jugend-Bürgerstiftung oder beim Bau eines Spielplatzes auf dem Tennisgelände. Zusammen mit seiner Frau wirke er zudem in der Partnerschaftsgruppe Urbach-Szentlörinc mit.

Unverzichtbarer Aktivposten des Städtepartnerschaft

Pal Lörincz gehört zu den Gründungsvätern und damit zu den „unverzichtbaren Aktivposten der Städtepartnerschaft“. Fehrlen erinnerte an die erste von ihm initiierte Kleidersammlung für Ungarn sowie an den ersten Besuch einer Urbacher Delegation im Jahr 1999. Dass aus der anfänglichen Partnerschaft auf Verwaltungsebene mit der Zeit die Bürger zueinanderfanden und aus dem Verbund bis heute währende Freundschaften hervorgingen, die sich infolge regelmäßiger Besuche und Festveranstaltungen festigen konnten, sei ihm und seinem Einsatz für die Partnerschaftsgruppe zu verdanken.

Mit seiner Dolmetscherfähigkeit habe er „stets als das sprachliche Bindeglied zwischen Gästen und Gastgebern“ fungiert, so Fehrlen.

Begabungen immer wieder eingebracht und bewiesen

Was wäre ein Ort ohne verschriftlichte Ortsgeschichte, was wäre also die Gemeinde Urbach ohne Dieter Wiegner ? Der langjährige Kassier des Geschichtsvereins habe sich große Verdienste bei der Erstellung des vereinsinternen Gebäudekatasters erworben. Wiegner habe zahlreiche Begabungen bewiesen bei etlichen Ausstellungen und sämtlichen Aufgaben rund um den Geschichtsverein und das Wachhalten der Gemeindechronik.

Er sei für Urbach federführend gewesen bei der Erfassung der Kleindenkmäler und der Forschung dazu auf Kreisebene. Erfasst wurden von ihm auch die Exponate, die dem Museum am Widumhof überlassen wurden. „Damit verfügt Urbach über ein professionelles Bestandsverzeichnis seiner musealen Schätze“, sagte Fehrlen.

Bienenfleißig

In Abwesenheit bekam Heide Walter den Ehrenbrief für ihren langjährigen „Bienenfleiß“ als Vorsitzende des Landfrauenvereins, dem sie seit dem Jahr 2000 angehört, sowie für ihre Mitarbeit im Museum am Widumhof.