Leni Mihalek staunte nicht schlecht, als am Freitag nach der fünften Stunde ihre erste Schulwoche endete. Die 14-Jährige besucht in Schorndorf die Gottlieb-Daimler-Realschule, wohnt aber in Urbach. Und nach dort fuhr plötzlich kein Bus mehr. Das war im vorigen Schuljahr noch anders. Damals hatte die Firma Knauss noch die Linie betrieben. Doch der Schorndorfer Bus-Betreiber musste Insolvenz anmelden.

Seit diesem Schuljahr ist die Esslinger Firma Fischle zuständig für den Betrieb der