Als „Amsterdam des Südens“ bezeichnete Bürgermeisterin Martina Fehrlen Urbach in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Sie habe selber nicht gewusst, dass die Gemeinde so viele Brücken habe. 24 Brücken und Verdolungen sind es an der Zahl und um viele von ihnen ist es nicht gut bestellt. Das ergab eine Brückenhauptprüfung, die 2020 durchgeführt und nun dem Ausschuss vorgestellt wurde. Heißt das nun, dass viele der Brücken akut einsturzgefährdet sind?

Nein, das nicht,