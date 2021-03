Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass wir uns das letzte Mal mit Magda Karakatsani unterhalten haben. Damals, im Januar 2020, war die inzwischen 46-Jährige in ihrem dritten Jahr in der Ausbildung zur Pflegefachkraft im Haus am Brunnenrain. Wir porträtierten sie in einer Serie über Ausbildungsberufe. Seit diesem Monat ist sie nun die Leiterin der neuen stationären Tagespflege in der Brunnenstraße 6. Wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, nach der Ausbildung direkt