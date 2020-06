Die Badeseen sind schon länger offen, nun dürfen seit Anfang des Monats die Freibäder endlich nachziehen. Die Freibäder in Winterbach und Remshalden lassen bereits schon wieder Gäste auf ihr Gelände. Auch aus Urbach gibt es jetzt Neuigkeiten: Das Freibad soll ab nächster Woche wieder aufmachen. Ab frühestens Dienstag kann es losgehen, so entschied es der Urbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

„Das Bad sollte eigentlich schon offen haben“, sagte Kai-Uwe Schick von der