Warum der Künstler Hüseyin Altin der Gemeinde Urbach zwei Skulpturen schenkt

Hüseyin Altins Skulpturen mit den Namen „Intra Muros II“ und Intra Muros III“ sind bereits seit der Remstal-Gartenschau 2019 in der Urbacher Mitte als Dauerleihgaben zu sehen. Damals waren sie Teil des Skulpturenpfads. Kürzlich hat der renommierte Künstler sie der Gemeinde nun geschenkt. Er lebt selbst seit Jahrzehnten in Urbach und wollte der Gemeinde auf diese Weise etwas zurückgeben, erklärt er den Schritt unserer Zeitung auf Nachfrage.

Skulptur eint von Menschen gestaltete Architektur und die Natur

„Intra Muros“ bedeute zwischen den Mauern oder was zwischen den Mauern passiert. Die im Außenbereich aufgestellten Marmorskulpturen vereinigen laut Altin formal Grundkomponenten der Umgebung, also von Menschen gestaltete und gebaute Architektur, und der Natur. Der statische, glatt polierte Marmorkörper finde seine Entsprechung in der Architektur und die irrationalen, durch zeitliche Dimensionen entstandenen Geröllsteine verwiesen auf die kontinuierliche Entwicklung und Veränderung - sowohl in der das Kunstwerk umgebenden Natur als auch am Menschenwerk. Andere Arbeiten aus der Reihe sind in verschiedenen Städten Süddeutschlands zu sehen.

„Da freuen wir uns sehr darüber“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen, die bei ihrem Weg ins Rathaus und abends nach Hause fast täglich an der Kunst von Hüseyin Altin vorbeikommt, über die Schenkung der Skulpturen. Dass die Gemeinde die Kunstwerke des international bekannten Urbacher Künstlers behalten dürfe, sei eine Auszeichnung für den Ort. Der Kunst und Kultur in Urbach spreche sie einen hohen Stellenwert zu.

Ein denkwürdiges Zeichen, findet Johannes Fuchs

Auch der ehemalige Bürgermeister und Alt-Landrat Johannes Fuchs, der zusammen mit seinem Team vom „Arbeitskreis Kultur“ die Skulpturenachse erdacht und umgesetzt hat, freut sich, dass Altin die Kunstwerke nun an die Gemeinde vermacht hat.

Es sei ein denkwürdiges Zeichen, dass der Künstler der Gemeinde einen Teil seines Lebenswerkes geschenkt habe. „Damit macht er deutlich, dass er sich in Urbach als Künstler wertgeschätzt und in die Gemeinde integriert fühlt“, so Fuchs.