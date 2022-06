Warum der Preis fürs Mittagessen an der Wittumschule in Urbach bald steigt

„Es ist ein leidiges Thema“, leitete Bürgermeisterin Martina Fehrlen einen Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. „Alles wird teurer.“ Damit spricht die Verwaltungschefin momentan sicher vielen aus der Seele. Das Thema, auf das sie sich in der Sitzung bezog: die Essenspreise für Schülerinnen und Schüler in der Mensa der Wittumschule. „Der Anbieter hat uns die Preise erhöht“, sagte Fehrlen. „Das würden wir gerne weitergeben und betonen, dass wir die Preise auch schon lange nicht mehr erhöht haben.“ Dem stimmte der Gemeinderat zu: Statt 3,70 Euro pro Mittagessen werden ab September dieses Jahres vier Euro fällig.

Das ist sicherlich schmerzlich für viele Eltern, die momentan ohnehin in vielen Lebensbereichen inflationsbedingt mehr zahlen müssen. Die Verwaltung argumentiert aber damit, dass die Erhöhung nötig ist, weil sonst, so Hauptamtsleiter Jürgen Schunter, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinde immer weiter auseinandergeht. Zudem, betonte Martina Fehrlen, sei die letzte Preissteigerung fürs Mittagessen nicht an die Eltern weitergegeben worden.

Bereits die zweite Preiserhöhung des Anbieters in 2022

Das Mittagessen, das in der Mensa der Wittumschule ausgegeben wird, wird laut der Verwaltung in der Küche am Schloss der Diakonie Stetten in Kernen-Stetten zubereitet und seit dem ersten April dieses Jahres auch von dort ausgeliefert. Bereits zum Jahresanfang 2020 und dann zum Anfang dieses Jahres erhöhte die Diakonie Stetten die Preise für die Mittagessen. Zum 1. Mai 2022 erhöhte der Anbieter die Preise für die Gemeinde nun erneut. Als Begründung, so die Verwaltung, nannte die Diakonie Stetten die „dramatisch verschärfte Situation in der Lebensmittelbeschaffung aufgrund des Krieges in der Ukraine“.

In einzelnen Produktkategorien, insbesondere bei Fleisch, Milchprodukten und Fetten, habe der Anbieter innerhalb weniger Wochen im Einkauf mit Preiserhöhungen von bis zu 60 Prozent zu kämpfen. Der Anbieter hat wohl bereits angekündigt, dass auch weitere Preissteigerungen, die bereits absehbar sind, an die Gemeinde weitergegeben werden sollen – die diese wiederum, zumindest teilweise, wohl an die Eltern weitergeben würde.

Von 4,17 Euro auf 4,41 Euro in drei Jahren

Eine Aufstellung der Verwaltung zeigt: Im Jahr 2018 hat ein Mittagessen im Durchschnitt noch 4,17 Euro gekostet. 2021 betrugen die Kosten bereits im Schnitt 4,41 Euro pro Mahlzeit. Bei einem Preis von aktuell noch 3,70 Euro für Eltern steuerte die Gemeinde also im vergangenen Jahr etwa 70 Cent pro Essen bei. Nun steigen die Preise weiter, die Gemeinde möchte aber nicht noch mehr bezuschussen und schlug deshalb die Erhöhung auf vier Euro pro Essen vor. Damit ist sie dann, wie eine Aufstellung in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat zeigt, in der die Mittagessenspreise für Schülerinnen und Schüler verglichen werden, im Vergleich zu anderen kleinen Kommunen in der Region recht teuer. In diesem Zusammenhang wies die Verwaltung darauf hin, dass sie viele Kosten, die sie für die Schulverpflegung an der Wittumschule übernimmt, nicht in die Kalkulation des Essenspreises mit einberechnet, zum Beispiel die Ausgabe von Wasser an die Schülerinnen und Schüler, Personal- und Reinigungskosten.

Der Gemeinderat begrüßte den Vorschlag der Verwaltung einstimmig. „Die Erhöhungen sind natürlich absolut transparent“, sagte Ulrike Brax-Landwehr (Grünen-Fraktion), erkundigte sich aber, ob bedürftige Familien besonders berücksichtigt werden. „Das passiert bereits“, antwortete Jürgen Schunter und verwies auf das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. „Da wird das übernommen.“

Werden bedürftige Familien berücksichtigt?

Auch Gemeinderätin Katrin Foschiatti fand die Erhöhung vertretbar, wollte aber wissen, wie andere Kommunen den Essenspreis berechnen und was dort angeliefert wird. „Jeder hat ein anderes System und einen anderen Anbieter“, sagte dazu Jürgen Schunter. Das Thema lasse sich also nicht verallgemeinern. Er meinte zudem, dass auch andere Gemeinden ihre Essenspreise bald erhöhen müssten. Der Gemeinde Urbach seien zudem die Themen Ökologie und Wertigkeit des Essens bei der Auswahl wichtig gewesen, erinnerte er, weshalb die Gemeinde sich für einen regionalen Anbieter entschieden hatte.

„Wir tragen das auch mit“, sagte Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, zur Preiserhöhung. Es sei allerdings wichtig, dass der Qualitätsstandard beim Essen erhalten bleibe. Und auch Ingolf Spannaus (Bürgerliste Urbach) fand: „Die Anpassung ist gerechtfertigt."