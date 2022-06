Was bei der Schnitzfetzede dieses Wochenende (2.7./3.7.) in Urbach geboten ist

Alle drei Jahre findet sie normalerweise in Urbach statt: die Schnitzfetzede. Wegen Corona konnte das Straßenfest im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden, das soll jetzt aber gebührend nachgeholt werden. Dieses Wochenende ist bei der 13. Schnitzfetzede im Ort einiges geboten, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. 17 Vereine und Gastronomen stehen schon in den Startlöchern fürs Wochenende, außerdem einige Bands und Chöre. Auf was sich die Urbacher freuen können.

Das Programm am Samstag und Sonntag

Los geht es offiziell am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich mit Bürgermeisterin Martina Fehrlen bei der Hauptbühne. Dort spielt dann auch bis 19.30 Uhr der Musikverein, gefolgt von „V.I.P.S.“, Partymusik von 20 Uhr bis Mitternacht. Auf der Rockbühne in der Mühlstraße spielt von 19 bis 21 Uhr „Rock 44“, von 21.30 Uhr bis Mitternacht „Calo Rapallo & Friends“.

Am Sonntag startet das Programm um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne. Ab 11 Uhr folgt der Frühschoppen mit der Verwaltungschefin, von 11 bis 13 Uhr spielt der Musikverein „UrWald“ auf. Von 13 bis 15 Uhr sind die Sportgruppen des SC Urbach auf der Hauptbühne, direkt danach zwei Stunden lang „Remstal singt“ mit Bärbel Schmid und „ChorArt zwanzigelf“. Von 19.30 bis 23 Uhr gibt es mit „Alarm“ wieder Partymusik auf der Hauptbühne. Auf der Rockbühne spielen von 18.30 bis 20.30 Uhr Rio Grande Mud und von 21 bis 23 Uhr „Minute Made“.

Am Sonntag ist auch ein Kinderprogramm geboten. Für die jungen Urbacherinnen und Urbacher wird es ein kleines Karussell geben und um 13.15 und 17.15 Uhr können die Kinder mit den Schatzkiste-Maskottchen Timi und Lola bei der Hauptbühne singen und tanzen. Auch die Urbacher Waldpädagogen und die Turnabteilung des SC Urbach hat sich eine Rahmengeschichte und verschiedene Aufgaben mit Foxi, dem Fuchswelpen, für die Kinder überlegt. Dafür können sie am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr zum Stationenlauf auf den Rewe-Parkplatz kommen.

Und was ist kulinarisch geboten?

Was wäre ein ordentliches Fest ohne was für den Magen? Genussmenschen müssen sich keine Sorgen machen, dass sie bei der Schnitzfetzede am Samstag und Sonntag nicht auf ihre Kosten kommen. Neben dem „Standardprogramm“ mit Göckele, Steaks, Pommes und Würsten sowie Bier, Softdrinks und Kaffee gibt es weitere regionale und internationale Spezialitäten. Geboten werden unter anderem Salz- und Flammkuchen aus dem Holzbackofen, Pizzaschnitten und Bruschetta, italienische Weine, Cevapcici, internationale Versucherle der Flüchtlingshilfe sowie Salate, Kuchen, gebrannte Mandeln, Eis und Langosch aus der ungarischen Partnerstadt Szentlörinc.

Größter Unsicherheitsfaktor: das Wetter

„Ich freue mich darauf, mal wieder ein schönes Fest mit guter Musik, guten Leuten und guter Stimmung zu feiern“, sagt Achim Grockenberger. Corona habe bei der Organisation eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Als er beim Beckengassenfest Bands organisiert habe, hatten gleich mehrere wegen Coronafällen absagen müssen. Ansonsten gelte aber: „Die Leute freuen sich wieder über Normalität und sind gut drauf. Die Feste, die jetzt stattgefunden haben, waren wirklich toll besucht.“ Bei Straßenfesten hänge aber alles vom Wetter ab: Sei es viel zu heiß, wolle niemand draußen sitzen, aber wenn es regnet, vergraule das die Leute ebenso. Wenn das Wetter am Wochenende mitspielt, dann müsste laut Achim Grockenberger „aber eigentlich alles passen“.

Woher kommt der Name Schnitzfetzede?

In der offiziellen Pressemitteilung für das Fest erklärt Achim Grockenberger den für Uneingeweihte doch etwas eigenen Namen wie folgt: „Der Ursprung des Straßenfests liegt in der 800-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 1981. In der wieder vereinigten Gemeinde Urbach fand erstmals ein Straßenfest als Gemeinschaftsveranstaltung Urbacher Vereine, Kirchen, Schulen und anderer Organisationen statt. Der Begriff „Schnitzfetzede“ leitet sich von „Schnitzfetzer“ (hochdeutsch etwa: Obststückeschneider) her, dem Spitznamen für die (Unter)urbächer, die der Legende nach in früheren Jahrhunderten den württembergischen Hof mit Dörrobst oder auf Schwäbisch „Schnitzen“ beliefert haben sollen."