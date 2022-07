Was die Urbacher Umweltgruppe „Lona“ in nächster Zeit vorhat

Bereits 2019 hat sich die Umweltgruppierung „Lona“, was für „lokal“ und „nachhaltig“ leben und arbeiten in Urbach steht, im Ort gegründet. Der Freie-Wähler-Gemeinderat Jörg Heckenlaible ging damals auf die anderen Fraktionen im Gemeinderat zu, nachdem das Gremium - und auch er selbst - einen Klimamanager für die Gemeinde abgelehnt hatte. „Wir fanden damals, dass das zu viele Ressourcen in der Verwaltung bindet und dass die Kosten-Nutzen-Relation nicht gestimmt hat“, erklärt Jörg Heckenlaible. „Aber gar nichts machen wollten wir auch nicht.“

Inzwischen hat der Gemeinderat beim Thema Klimaschutzmanager eine Kehrtwende gemacht und hält einen solchen inzwischen für sinnvoll, die Lona-Gruppe soll aber weiterhin bestehen bleiben. Wir haben mit Jörg Heckenlaible und Ingolf Spannaus, der als Gemeinderat für die Bürgerliste Urbach ebenso bei Lona mitmacht darüber gesprochen, was die Gruppe überhaupt vorhat.

Ziel ist, viele Bürger mit ins Boot zu holen

Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Lona-Gruppe seit ihrer Gründung nicht so regelmäßig getroffen wie ursprünglich angepeilt, nun setzen sich die Mitglieder - neben Heckenlaible und Spannaus sind auch die Gemeinderäte Jürgen Schlotz (SPD-Fraktion), Burkhard Nagel (Grünen-Fraktionsvorsitzender, Roland Neher (CDU-Fraktion) sowie der Urbacher Matthias Moch dabei - allerdings jeden Monat einmal zusammen.

Unter www.lona-urbach.de kann sich jeder Urbacher beziehungsweise jede Urbacherin, die gerne mitmachen würde, bei einem der Mitglieder melden und dann unkompliziert zu einem Treffen kommen. „Uns ist wichtig, dass viele Bürger mit im Boot sind. Es soll nicht den Charakter einer Aktion des Gemeinderats haben“, sagt Jörg Heckenlaible. Dass aus jeder Fraktion ein Gemeinderat dabei ist, solle dazu dienen, die Wege zwischen der Gruppe, dem Gemeinderat und der Verwaltung kurz zu halten, sie sei aber ausdrücklich kein Ausschuss des Gemeinderats. Wenn aus der Gruppe einmal ein Verein mit vielen Bürgerinnen und Bürgern werden sollte - was Ziel und Wunsch sei - dann sollen die Gemeinderäte keine leitenden Positionen innehaben, betont Jörg Heckenlaible.

Diskussionsthema: Nachhaltigkeit

In der Lona-Gruppe sollen alle möglichen Themen unter, so beschreibt es Ingolf Spannaus, „dem Begriff Nachhaltigkeit“ wie energiesparendes Bauen, Innen- und Nachverdichtung, Müll oder Verkehr diskutiert werden. Es sollen Ideen gesammelt und Projekte angestoßen werden. Kleinere Initiativen gibt es schon: Die Gruppe will Schilder an wertvollen Bäumen in der Gemeinde anbringen, die darauf hinweisen, wie wichtig diese für die Umwelt sind. Zudem will sie sich dafür starkmachen, mehr Fahrradständer vor Urbacher Geschäften anzubringen. Dafür müssen außerdem Sponsoren gewonnen werden. Durch kleinere Aktionen soll das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung gefördert, aber auch kompliziertere Themen sollen diskutiert werden - ohne aber andere dabei belehren zu wollen.

Kürzlich hat der Gemeinderat 1000 Euro Fördermittel für die Gruppe bewilligt. Damit sollen laut Heckenlaible laufende Kosten wie zum Beispiel die Unterhaltung der Website oder Honorare für Referenten gedeckt werden. „Vielleicht finanzieren wir auch die Schilder für die Bäume davon“, sagt Ingolf Spannaus. Und wenn doch bald ein Klimamanager für die Gemeinde realisiert wird, dann, so hofft Jörg Heckenlaible, könnte er der erste Ansprechpartner für die Anliegen der Lona-Gruppe sein.