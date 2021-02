Das Thema Parkplatzchaos wird in Urbach immer wieder diskutiert. Der Erfolg der Gartenschau-Attraktionen hat dazu geführt, dass besonders an den Wochenenden mehr Menschen in den Naherholungsgebieten der Gemeinde ihr Auto abstellen wollen, als es dort (legale) Parkplätze gibt. Im Sommer waren die Kapazitäten mehr als ausgeschöpft, aber auch im Winter war viel los. Der Gemeinderat hat deshalb trotz strenger Umweltschutz-Auflagen die Erweiterung des Wanderparkplatzes Bux um 15 Parkplätze