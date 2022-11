Weiterhin kein Klimamanager für Urbach: Welche Stelle neu geschaffen wird

Ein Klimamanager oder doch kein Klimamanager? Diese Frage stellt sich die Gemeinde Urbach schon länger. Vor drei Jahren hatte der Gemeinderat sich zunächst gegen eine Stelle in dem Bereich entschieden, zunächst sollten Personalengpässe im Bauamt behoben werden. Dann kam doch wieder Bewegung in die Angelegenheit, in der Folge eines interfraktionellen Antrags sollte eine Stelle für eine Person geschaffen werden, die sich zur Hälfte mit Gebäudemanagement und zur Hälfte mit Klimaschutz beschäftigt. Einschlägige Fördermittel zu bekommen, stellte sich aber als sehr schwierig heraus. Nun schreibt die Gemeinde eine neue Stelle aus, das Wort Klimamanagement kommt in der Stellenbezeichnung aber erst einmal nicht vor. Was ist geplant?

50-Prozent-Stelle fürs Gebäudemanagement

Der Gemeinderat hat in der Folge eines Organisationsgutachtens die Neuschaffung einer Stelle als "Sachbearbeiter für das Gebäudemanagement" in 50 Prozent Teilzeit beschlossen. In die Zuständigkeit des Sachbearbeiters soll künftig die Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen, Mietgebäude und Unterkünfte für Obdachlose und Geflüchtete der Gemeinde fallen. Diese ist momentan noch auf drei Ämter verteilt. „Die Zentralisierung der Aufgaben an einer Stelle schafft Synergieeffekte“, sagte Bauamtsleiter Rolf Koch. Eine Aufgabe könnte es für die neu eingestellte Person zum Beispiel sein, Reinigungspläne für die Gemeindegebäude zu erstellen. Außerdem könnten technische Anlagen besser eingestellt werden. „Gebäudemanagement ist letztendlich Klimaschutz“, findet Koch.

Und auch Bürgermeisterin Martina Fehrlen betont: „Wenn wir solche Reinigungspläne für alle Immobilien, die öffentlich genutzt werden, erstellen können, dann sinkt der Sanierungsaufwand.“ Die Hoffnung der Gemeindeverwaltung sei es, dass es doch bald wieder Fördermittel für eine Stelle im Bereich Klimamanagement gebe und die 50-Prozent-Stelle aufgestockt und um den Aufgabenbereich Klimamanagement ergänzt werden könnte. Die Verwaltung hatte sich um entsprechende Fördermittel bemüht, aber keine bekommen.

Räte sorgen sich wegen steigender Personalkosten

Der Gemeinderat stimmte zwar geschlossen für die neue Stelle, die Räte äußerten aber auch Kritik. „Uns muss bewusst sein, dass wir hier eine neue Stelle schaffen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. Auch wenn diese nur eine Teilzeitstelle sei, werde sie den Haushalt der Gemeinde doch nachhaltig belasten. „In einem Wirtschaftsunternehmen würde man das kritisch sehen, immer weitere Stellen aufzubauen.“ Auf die Frage, wo durch die neue Stelle Freiräume für andere Mitarbeiter entstünden, habe er keine befriedigende Antwort der Gemeindeverwaltung bekommen.

„Ich sehe das als zusätzliche Arbeit, die in der Vergangenheit nicht geleistet werden konnte“, antwortete Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Die Gemeindeverwaltung müsse langfristig planen, Personen, die sich heute beim Thema Gebäudemanagement engagieren, seien in zehn Jahren im Ruhestand. „Da tun wir gut daran, diese Stellen auch langsam nachzubesetzen“, meinte sie. Auf den Hinweis von Detlef Holzwarth, dass die halbe Stelle ja trotzdem langfristig zusätzlich geschaffen werde, meinte sie: „Uns wäre eine befristete Stelle auch lieber gewesen.“ In diesem Bereich Bewerber für eine Stelle in Teilzeit, die auch noch befristet wäre, zu finden, halte sie aber für äußerst schwierig.

Stelle in Teilzeit eher unattraktiv

„Als ich neue Stelle gelesen habe, bin ich schon sehr ins Zweifeln gekommen“, sagte auch Siegrun Burkhard, SPD-Fraktionsvorsitzende, in Bezug auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde. „Wenn wir unser Geld für Personal ausgeben, haben wir es nicht mehr für freiwillige Leistungen.“ Letztendlich komme die Gemeinde nicht drum herum, die Stelle zu schaffen, „aber 50 Prozent ist für mich das absolute Maximum“.

Martina Fehrlen stellte infrage, ob die neue Stelle überhaupt schnell besetzt werden könne. „Es kann gut sein, dass wir in einem halben Jahr wieder hier sitzen und überhaupt niemanden gefunden haben."