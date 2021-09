Idyllisch sehen sie aus, die Urbacher Schraienwiesen mit ihren grünen Feldern, den kleinen Schuppen und den unregelmäßig verteilten Baumgrüppchen. Ein Gebiet, in dem Urbacherinnen und Urbacher spazieren gehen können, in dem Kinder Fahrrad fahren lernen. Allerdings könnte die Fläche auch anders genutzt werden: Schon seit Jahren wird in der Gemeinde immer wieder diskutiert, die Schraienwiesen als Gewerbegebiet zu erschließen.

Direkt an der B 29 gelegen, wäre das Gebiet optimal für