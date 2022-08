Wildes Parken im Urbacher Naturschutzgebiet: Parkplatz-Erweiterung auf der Kippe

Kreuz und quer wird im Urbacher Wald an manchen Tagen geparkt, das hat die Gemeindeverwaltung in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet. Besonders während der Corona-Lockdowns waren die von der Remstal-Gartenschau verbliebenen Attraktionen im Urbacher Wald besonders beliebt. An der Hagsteige gibt es deshalb inzwischen eine Schrankenregelung, aber auch am Wanderparkplatz Bux, unweit vom Naturschutzgebiet, parken Besucherinnen und Besucher des Urbacher Waldes des Öfteren an Stellen, an denen das eigentlich verboten ist. Um den Verkehr besser zu leiten und weitere Parkplätze zu schaffen, sollte der Wanderparkplatz deshalb erweitert werden. Dieses Vorhaben steht nun aber auf der Kippe.

Was geplant war – und warum nun nicht klar ist, ob eine Erweiterung kommt

Anfang des vergangenen Jahres beschloss der Urbacher Gemeinderat mehrheitlich die Erweiterung des Parkplatzes. Die Argumente der Befürworter: Das wahllose Parken an dem Ort solle vermieden werden. Obwohl schon klar war, dass die Untere Naturschutzbehörde bestimmte Bedingungen und eine artenschutzrechtliche Untersuchung forderte, hielten sie es für sinnvoll, den Parkplatz zu erweitern, da die Besucherinnen und Besucher ohnehin durch die geschützten Gebiete fahren würden, die Gemeinde den Verkehr so besser ordnen könnte. Zudem sahen sie den Ort, an dem der Parkplatz erweitert werden sollte, als naturschutztechnisch unproblematisch an.

Unmut über Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde im Gemeinderat

Das Landratsamt sieht das wohl nicht so. Bei einer Diskussion über anstehende Investitionen im Gemeinderat, beklagte die Gemeindeverwaltung „ständige Nachforderungen der Fachbehörden“ bei dem Projekt. „Ich würde die Maßnahme streichen“, sagte Bauamtsleiter Rolf Koch und auch Bürgermeisterin Martina Fehrlen bezeichnete die Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde als unverhältnismäßig. Sie hielt die Erweiterung des Parkplatzes zwar nach wie vor für sinnvoll - „wenn man sich das am Wochenende anschaut, sieht man, dass die Leute wild überall parken“ - empfand die Planungskosten inzwischen aber als zu hoch. „Auch unser Förster hatte gesagt, in dem Gebiet kann man das machen“, erinnert Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Sie verstehe die Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde nicht. Manfred Wrobel-Adelhelm (Bürgerliste Urbach) sagte, dass es seiner Meinung nach zu diesen Problemen überhaupt nicht gekommen wäre, hätte es im Vorfeld mehr Diskussionen gegeben.

Eine erneute Nachfrage unserer Zeitung bei der Gemeindeverwaltung, ob die Parkplatzerweiterung nun tatsächlich gestorben ist, ergab: Das Landratsamt und die Gemeindeverwaltung haben sich inzwischen darauf verständigt, sich die Lage vor Ort noch einmal gemeinsam anzusehen. Dabei will die Verwaltung herausfinden, ob es sich lohnt, das Geld für Gutachten und Planungen in die Hand zu nehmen beziehungsweise wie realistisch eine Umsetzung des Projekts ist. Vor dem Termin solle also keine Entscheidung gefällt werden.

Was sind die Bedenken des Landratsamts bei der Erweiterung des Parkplatzes?

„Die dem Landratsamt bekannten Pläne der Gemeinde Urbach sehen für den Parkplatz Bux eine Verdopplung der Stellplatzzahl vor“, antwortet das Landratsamt auf eine Anfrage. „Der Standort des Parkplatzes befindet sich außerhalb von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, jedoch direkt angrenzend an das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, Anm. d. Red.)„Welzheimer Wald“ und das Landschaftsschutzgebiet „Schornbach-, Wieslauf-, Urbach- und Bärenbachtal mit angrenzenden Höhen und Sünchenberg“.

Zunächst scheine es zwar sinnvoll, die Parkplatzzahl am Wanderparkplatz Bux zu verdoppeln, um den „Besucherstrom“ besser zu lenken und ein Parken in der freien Landschaft und somit in den Schutzgebieten zu unterbinden, es sei jedoch anzumerken, dass kein Besucher des Walderlebnisweges und der weiteren naturpädagogischen Einrichtungen im Vorfeld erkennen könne, ob es auf dem Wanderparkplatz Bux noch freie Parkmöglichkeiten gibt. Im Fall einer Belegung aller Parkplätze dürfte es also, so die Meinung des Landratsamts fraglich sein, ob dann der Weg zum Wanderparkplatz Bärenbach oder gar zurück nach Urbach zum Parken zurückgelegt wird oder doch in den geschützten Gebieten geparkt wird.

Landratsamt: Planer geht von geringem Verkehr aus

Weiter merkt das Landratsamt an: „Interessant ist, dass in der uns vorliegenden Natura-2000-Vorprüfung vom 12.11.2021 in der Vorhabenbeschreibung keine Angaben zu der aktuellen Anzahl der Parkplätze enthalten ist. Es wird lediglich dargelegt, dass die Anzahl der Plätze verdoppelt wird. Ergänzend wird aufgeführt, dass Daten zum Verkehrsaufkommen derzeit nicht vorliegen. Man geht seitens des Planers jedoch von vergleichsweise sehr geringen Verkehrsbewegungen aus.“ Daraus lasse sich für das Amt zunächst keine Erforderlichkeit für die Erweiterung des Parkplatzes ableiten. Darüber hinaus lasse sich auch nicht erkennen, ob die angedachte Erweiterung des Parkplatzes ausreichend wäre. „Daher haben wir frühzeitig im Sommer 2021 angeregt, das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich zu erheben und so den Bedarf an Stellplätzen zu ermitteln.“

Ergänzend verlangt das Amt für die Prüfung und Bewertung des Vorhabens eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sowie eine FFH-Verträglichkeitsprüfung. „Nachdem die uns vorgelegte FFH-Vorprüfung vom 12.11.2021 nicht vollständig war, da entscheidende Aspekte nicht im Detail geprüft wurden, konnte nach unserer Auffassung in der Vorprüfung eine Beeinträchtigung des FFH-Gebiets nicht ausgeschlossen werden.“ Es habe die Gemeinde daher um die Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gebeten, um die Verträglichkeit des Parkplatzes mit dem FFH-Gebiet nachzuweisen und sicherzustellen. Dabei sollte auch der Aspekt der vermehrten Zufahrten durch das Bärenbachtal mitbetrachtet werden. Die offenen Punkte hätten bei einer Besprechung im April geklärt werden sollen, das Landratsamt habe aber keinen der vorgeschlagenen Termine wahrnehmen können.