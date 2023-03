Wittumschule Urbach: Mittagessen wird teurer - Gemeinde diskutiert über Zuschuss

Der Preis für das Mittagessen an der Wittumschule in Urbach steigt leicht. Ab dem 1. April zahlen Eltern 4,10 Euro. Bereits im vergangenen Herbst hatte sich der Essenspreis für die Eltern von 3,70 Euro auf vier Euro erhöht. Einen Teil davon bezuschusste die Gemeinde. Dann erhöhte der Lieferant, die Diakonie Stetten, gegenüber der Gemeinde Anfang des Jahres aber den Preis, die Gemeinde zahlte fortan 4,90 Euro pro Essen, Eltern weiterhin vier Euro. Das heißt, die Gemeinde subventionierte zuletzt 90 Cent pro Essen. Sie hatte aber eigentlich nur eine Unterstützung pro Mittagessen von etwa 40 Cent angestrebt. Durch Nachverhandlungen mit dem Caterer konnte die Verwaltung einen etwas niedrigeren Preis für die Gemeinde erreichen, so dass der Preis für Eltern nun auf 4,10 Euro steigt, weniger als die 4,50 Euro, die die Gemeinde zunächst berechnen wollte.

Plüderhausen bezuschusst Schulmittagessen nicht

Die Gemeinderäte diskutierten in diesem Zusammenhang aber auch, ob die Gemeinde das Mittagessen in Zukunft überhaupt noch subventionieren will. Eine Abfrage der Verwaltung hatte ergeben, dass die Gemeinden in der Region den Zuschuss zum Schulmittagessen sehr unterschiedlich handhaben. Winterbach subventioniert das Schulmittagessen zum Beispiel mit einem Euro pro Essen, Plüderhausen überhaupt nicht.

Bürgermeisterin Martina Fehrlen wies zudem darauf hin, dass manche Kosten der Gemeinde, wie zum Beispiel Mitarbeiter und Reinigungskosten, nicht in den Preis für Eltern einkalkuliert werden, der Gemeinde aber trotzdem Kosten entstehen. Der Gemeinderat beschloss die Erhöhung auf 4,10 Euro und damit einhergehende weitere Subvention des Essenspreises durch die Gemeinde um etwa 40 Cent einstimmig, manche Rätinnen und Räte sprachen sich aber dafür aus, zukünftig auf den Prüfstand zu stellen, ob die Gemeinde die Essen weiter bezuschussen will.