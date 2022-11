WM-Boykott im Zom Täle in Urbach beim Deutschland-Spiel: ARD mit Kamera dabei

„Ein Prost auf das Wegschauen!“ Als um 14 Uhr an diesem Mittwoch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Khalifa International Stadium in Katar ihr erstes WM-Spiel anstößt, startet Frank Eppel im „Zom Täle“ den Boykott mit der Eröffnungsparty der Reihe "Kultur kickt Katar". Normalerweise würde in der Urbacher Kneipe wie bei jeder WM auf dem Fernseher das Spiel laufen. Dieses Mal kommt das „Täle“ selbst im Fernsehen: Ein SWR-Team ist mit Kamera da und fängt die Protest-Party für die Tagesthemen ein.

„Wir wollen uns nicht einfach gegen die WM stellen“, macht Frank Eppel, einer der Initiatoren der Aktion, klar. „Sondern einfach gegen das unbedachte Mitfeiern bei einer Entwicklung, die so nicht weitergehen kann.“ Etwa 20 Gäste sind zum Auftakt der Reihe „Kultur kickt Katar“ ins „Täle“ gekommen, die meisten sitzen rund um die Bar, ein Bier vor sich. Später gibt Wirt Michael Rapp Schnaps aus. Frank Eppel hält zum Anpfiff eine kleine Ansprache.

"Dieses Mal ist Schluss mit lustig"

Eppel zählt auf: „Die himmelschreiende Korruption, die Arbeitssklaven zur Errichtung von nachher nicht mehr gebrauchten und nicht mal jetzt gefüllten Stadien, die auch noch klimatisiert werden in der Wüstenglut, Apartheid gegen Frauen.“ Seit 1974 seien er und andere leidenschaftlich dabei. „Wir dachten: Dieses Mal ist Schluss mit lustig.“

Dafür, dass die deutschen Spieler nicht bis zum Äußersten gehen und die WM boykottieren, hat Frank Eppel Verständnis. Umso wichtiger findet er, dass die Fußballfans Zeichen setzen: „Die sinkenden Einschaltquoten durch einen TV-Boykott, die würden die FIFA und ihre Werbepartner schon zu spüren bekommen.“ Das ließe zumindest darauf hoffen, dass sich eine unsinnige Vergabe einer solchen Veranstaltung in ein Land wie Katar nicht wiederhole.

Sicher ist für ihn: „Es ist eine Lüge, dass Sport und Politik voneinander zu trennen sind in unserer heutigen Zeit.“ Das zeige deutlich die iranische Nationalmannschaft, deren Spieler ihre Nationalhymne geschlossen nicht mitsangen. Es sei deswegen durchaus auch wichtig, die WM und was dort passiere zu verfolgen, meint Frank Eppel. Dennoch bleibe der Grundgedanke der Veranstaltungsreihe im „Zom Täle“ richtig, weil es eben gegen das „unbeschwerte Mitfeiern“ als „Ablenkung von den skandalösen Hintergründen“ gehe.

"Wir tun uns damit schon weh"

Entstanden ist die Idee der Protestaktion in der Urbacher Kulturkneipe nicht spontan, sondern schon vor einem Jahr. „Lange bevor es en vogue wurde“, sagt Inhaber Michael Rapp. Für ihn ist es wirtschaftlich eigentlich keine gute Entscheidung, die WM nicht zu zeigen. „Wir tun uns damit schon weh.“ Die vergangenen Jahre seien für alle in der Gastronomie „extrem bitter“ gewesen“. Aber: „Diese WM ist so paradox, da muss man einfach in den sauren Apfel beißen.“

So sieht es auch Kollege Heiko Busse, der Chef des Urbacher Cafés „M1“. „Fußball ist mein Leben“, sagt er. Er habe eine Dauerkarte beim VfB. Bei früheren WMs veranstaltete er ein Public Viewing auf dem Urbacher Marktplatz, da seien teilweise 1000 Menschen gekommen. Dieses Jahr verzichtet er. „Es gibt dieses Jahr einfach keine Emotion.“ Das Turnier interessiere ihn nicht. Er sagt außerdem: „Ich bin als Gastronom um eine Sommer-WM betrogen worden.“

Lange habe er noch gehadert, ob er ein Zelt fürs Public Viewing aufbauen solle, sich dann aber „Geld hin oder her“ doch dagegen entschieden. „Diese WM gehört einfach nicht in den Winter gelegt und die gehört einfach nicht in ein Land wie Katar.“

"Immerhin ein Statement"

Die Geste der deutschen Spieler, die sich beim Foto vor dem Spiel gegen Japan am Mittwoch den Mund zuhielten, bekommen Heiko Busse und Frank Eppel vom SWR-Reporter auf dem Handy gezeigt. „Immerhin ein Statement“, meint Busse dazu später, der den Spielern auch keinen Vorwurf machen will, dass sie trotz allem antreten.

Die Niederlage der deutschen Mannschaft kommt trotz allem auch sofort im "Täle" an und wird recht emotionslos aufgenommen. "Jetzt noch eine Niederlage gegen Spanien, dann hat sich das Ganze eh erledigt", meint einer.

"Kultur kickt Katar" - so geht es weiter

30 Prozent des Umsatzes und die Eintrittsgelder für die Konzerte bei „Kultur kickt Katar“ im „Täle“ kommen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zugute. „Ich will mit der Aktion kein Geld verdienen, das würde der Grundidee widersprechen“, sagt Michael Rapp.

Das weitere Programm sieht so aus: