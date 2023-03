Wommy Wonder bis Serdar Karibik: Was bei der Comedy Night in Urbach geboten ist

Am Samstag, 18. März, wird die Urbacher Auerbachhalle für einen Abend lang zur großen Comedybühne. Denn die Carnevalsfreunde Württemberg laden zur Comedy Night 2023 – und gleich fünf Unterhaltungskünstler werden dann auftreten.

Serdar Karibik: Vom Mechaniker zum Comedian

Zunächst ist das Serdar Karibik, geboren 1991 in Göppingen. Als Kind türkischer Eltern dachte er nach seinem Hauptschulabschluss und der Mittleren Reife, „erscht mol ebbes Gscheids lerna“, und schloss eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker ab. Nach einem „Work-and-Travel“-Aufenthalt in Australien studierte der Schwabe Schauspiel, arbeitete danach im Theater- und Filmbereich unter anderem auf einem Kreuzfahrtschiff.

Den Entschluss, Comedian zu werden, fasste er vor drei Jahren. Seitdem schaffte er es unter anderem ins Finale des Night Wash Talentaward (2020), war Gewinner des Trierer Comedy Slam (2021), Gewinner der Quatsch Comedy Hot Shot (2022). Seine Videos werden im Internet millionenfach geklickt. In Urbach präsentiert er nun sein erstes eigenes Soloprogramm.

"Ein fliegender Teppich mit VW-Motor": Özgur Cebe

Özgur Cebe spricht in seinem Programm „Frei!“ laut Ankündigung über festgefahrene Themen der Kultur und Religion und scheut sich dabei nicht vor dem Blick in die Zukunft. Dabei hinterfragt der gebürtige Bielefelder aktuelle Themen der Digitalisierung oder begibt sich auf die Suche nach dem Grund des Erfolgs der Populisten. Eines ist für ihn auf jeden Fall klar: Wenn es einen Gott gibt, dann hat er jede Menge Humor. Sonst hätte er uns nicht erschaffen!

Der Kabarettist ist eigentlich gelernter IT-Systemkaufmann und hat eine schauspielerische Ausbildung. Sein Geld verdient er aber seit 14 Jahren mit Kabarett. Der 48-Jährige hat Wurzeln in der Türkei, Kurdistan, Armenien und dem Rheinland. Oder wie es in der Ankündigung heißt: „Im Prinzip ist er ein fliegender Teppich mit VW-Motor.“ Und noch dazu ein erfolgreicher, ausgezeichnet etwa mit dem „Bottroper Frechdax“ fürs Lebenswerk (2021), dem Publikumspreis beim Stuttgarter Besen Gerhard Woyda (2017) sowie dem ersten Platz beim NDR Comedy Contest (2016).

Mit Eleganz und Sex-Appeal: Frl. Wommy Wonder

Eigentlich nicht mehr groß vorgestellt werden muss Frl. Wommy Wonder, die seit 30 Jahren mit Eleganz und Sex-Appeal auf der Bühne unterwegs ist. Die Dragqueen singt für Publikum in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch und Japanisch). Mit ihren mehr als 20 abendfüllenden Programmen und ungezählten Show-Einlagen sorgt das 2,42 Meter große Fräulein mit ihren mächtigen Turmfrisuren, glitzernden Abendkleidern sowie charakteristischen High Heels, ihrem eigentümlichen Witz und natürlich ihren „hingehauchten“ Chansons für viel Unterhaltung.

Trockener schwäbischer Humor mit Naim Jerome Antoine Sabani

Wer erkennen will, was „Scheitern in allen Lagen“ bedeutet, muss Naim Jerome Antoine Sabani aus Aspach einmal live auf der Bühne erleben. Der Kosmopolit versucht, seinen harten Job als Friseur, das Leben als Single, gescheiterter Ehemann, Hobbykoch und Nudist auf die Kette zu kriegen. Sein Credo lautet: ,,Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen." Das verspricht laut Ankündigung „spritzige Gags und trockenen schwäbischen Humor“.

Dennis Boyette: Ein Kurpfälzer Stand-up-Künstler

Der 24-jährige Mannheimer Dennis Boyette nun versteht es laut Ankündigung nicht nur, Verbrechern das Handwerk zu legen, sondern auch den Zuschauern das Handwerk eines Comedians zu präsentieren. Seit Februar 2018 ist er als Stand-up-Comedian unterwegs. Dabei präsentiert er sich mit frecher, direkter und drastischer Mundart-Comedy. Sein Kurpfälzer Dialekt begünstigt die Komik umso mehr. Beispiel gefällig? „Isch bin feddisch mit moim Laddein. Alla mol bis donn irgendwonn.“ Übersetzt heißt das übrigens: „Ich kann nicht mehr dazu sagen. Bis bald.“

Urbacher Comedy Night: Einnahmen für einen guten Zweck

Alle fünf Künstler gibt es in Urbach bei der Comedy Night an einem Abend zu sehen. Das Ticket kostet 26,50 Euro und ist bei den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben oder online bei www.easyticket.de.

Die Einnahmen kommen erneut einem guten Zweck zugute. Dieses Mal spenden die Rudersberger Carnevalsfreunde an das Kinder- und Jugendhospiz Sternentraum in Backnang. Christoph Sugg vom inhabergeführten Toom-Baumarkt in Schorndorf hat versprochen, die Summe zu verdoppeln.

Die Comedy Night 2023 findet am Samstag, 18. März, in der Auerbachhalle in Urbach statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Eintritt 26,50 Euro.