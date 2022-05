„Zom Täle“ in Urbach: Ein Weihnachtsmarkt mitten im Frühling?

Ein bisschen verrückt klingt die Idee ja schon, doch DJ Bobbel versichert, dass es sein voller Ernst ist – und am Vatertag tatsächlich ein Weihnachtsmarkt im „Zom Täle“ stattfindet.

Der Discjockey aus Plüderhausen, bekannt durch die DJ-Marathons während der Pandemie in der Urbacher Kultur-Kneipe, organisiert seit kurzem dort auch die Veranstaltungen mit. Und am Donnerstag, 26. Mai, steht ein „Nach-Weihnachtsmarkt“ auf dem Parkplatz der Kneipe in der Gartenstraße 8 auf dem Plan.

Entstanden sei diese Idee, weil die Band Schtraisalts, bestehend aus Mari, Manu und Deti, im letzten Jahr keine Weihnachtsshow spielen konnte. Das werde jetzt zusammen mit der Band Rollschblitt, bestehend aus Masi, Timo „Klopferle“ Spengler, Jürgen „C“ Wörner, nachgeholt.

Los geht es aber zunächst um 14 Uhr mit dem Beschmücken eines Weihnachtsbaums. „Jeder kann was mitbringen“, sagt DJ Bobbel. Alle, die Kugeln oder Christbaumschmuck mitbringen, bekämen dann einen Likör gratis.

Und jedem, der mit Nikolausmütze kommt, verspricht der DJ einen „Kurzen“.

Ab 16 Uhr gibt es gut zwei Stunden lang Livemusik mit Schtraisalts und Rollschblitt. In der ersten halben Stunde sind Weihnachtslieder aus der aktuellen CD „Weinachta uff schwäbisch“ angekündigt. Danach folgt ein normales Set. Die Show endet wieder mit Weihnachtsliedern auf Schwäbisch.

Dazu gibt es Sangria als Glühweinersatz, Flammkuchen und Waffeln statt Gutsle sowie einen Schnapsstand.

Im Anschluss an das Konzert ist ein Christbaum-Loben angesetzt – und der Weihnachtsmann wird auch vorbeischauen.

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt beträgt acht Euro.