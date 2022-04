Natalja und Olexander Boiko haben den Tisch in ihrer neuen 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung in Urbach für ihre Gäste schön eingedeckt. Kaffee und süße Stückchen gibt es für ihre Helfer und die Gäste der Zeitung, die Kinder des Paares sind für ein Foto kurz mit dabei und spielen dann in einem anderen Zimmer. Eine Szene, die so normal daherkommt, dass es kaum zu glauben ist, dass die Familie aus der Ukraine vor kurzem ihr Zuhause, Hab und Gut, aufgeben und mit den Kindern fliehen musste. Und es