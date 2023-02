Ärger um CBD-Automaten vor Schule im Waiblinger Ameisenbühl: Rektoren üben Kritik

Seit einigen Tagen sorgt ein CBD-Cannabis-Automat im Gewerbegebiet Ameisenbühl für Aufsehen. Insbesondere der Standort scheint vielen schlecht gewählt. „Es ist nicht in Ordnung, dass ein solcher Automat in der Nähe der Schule aufgestellt werden darf“, sagt Hans-Jürgen Bucher, Schulleiter der Gewerblichen Schule.

Berufliches Schulzentrum Waiblingen hat mit Drogenproblemen zu kämpfen

Der Automat befindet sich neben dem Imbiss der Metzgerei Kübler – und dieser liegt wiederum direkt gegenüber vom Beruflichen Schulzentrum Waiblingen. Insbesondere zu Stoßzeiten wie der Mittagspause seien viele Schüler am Imbiss zu finden, berichtet Hans-Jürgen Bucher. Der Schulleiter beobachtet, dass sich um den Automaten oftmals eine große Traube an Schülern bildet. „Es wird diskutiert und sicher probiert der ein oder andere auch etwas.“

Problematisch, wie der Schulleiter findet. „Man isst erst eine Currywurst und raucht dann einen Joint?“ Schließlich habe die Schule mit Drogenproblemen in der Schülerschaft zu kämpfen. Dagegen unternimmt die Gewerbliche Schule präventive Maßnahmen wie beispielsweise Vorträge von der Polizei.

Nur Volljährige können Produkte kaufen

Wer sich ein Produkt aus dem Automat lassen will, muss einen Personalausweis oder den Führerschein durch einen Kartenschlitz zu ziehen. So soll sich der Käufer als volljährig verifizieren. Die Abkürzung CBD steht für Cannabidiol, welches in Cannabispflanzen enthalten ist. Allerdings fällt Cannabidiol nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, der ebenfalls in Cannabis enthaltene Wirkstoff THC allerdings schon.

„Ab sofort mit doppeltem CBD-Gehalt und THC-frei“, steht am Automaten, der zu dem Unternehmen „Dynamit CBD“ gehört. Ein weiteres Exemplar steht bei der Tankstelle Palmer in Endersbach. Auffällig ist besonders die Gestaltung des Automaten mit Bildaufnahmen einer Cannabis-Pflanze. Zu kaufen gibt es kleine Päckchen mit Produkten, die als „Cannabid Flower“ bezeichnet werden.

„Wo sind die Grenzen?“, fragt Hans-Jürgen Bucher. Der Schulleiter befürchtet, dass die dort angebotene Ware den Einstieg für Schüler zum Konsum von Rauschmitteln erleichtert. Deshalb wünscht sich der Rektor, dass es eine „moralische Bannmeile“ zwischen solchen Automaten und Schulen gibt. „Eine gesetzliche Regelung ist mir nicht bekannt.“

In der Steinbeisstraße sind unter anderem die Kaufmännische Schule, die Gewerbliche Schule, die Maria-Merian-Schule und das Berufsbildungswerk Waiblingen ansässig. Rund 3000 bis 4000 Schülerinnen und Schüler gehen hier zur Schule, schätzt Hans-Jürgen Bucher.

Substanzen können im Zweifel nicht auseinandergehalten werden

Auch Birgit Bürg, Schulleiterin der Kaufmännischen Schule, hat wenig Verständnis für den Standort des CBD-Automaten. „Das geht gar nicht“, sagt sie. Die Schule kämpft auch gegen Drogenprobleme bei Schülern. „Das ist, wie wenn man einen Fuchs in den Hühnerstall setzt.“ Viele der Schülerinnen und Schüler seien volljährig, können sich also Ware aus dem Automaten kaufen.

Werden die Substanzen dann im Unterricht oder auf dem Schulgelände von Lehrkräften gefunden, könne man sie nicht mehr auseinanderhalten. „Was ist legal, was ist illegal“, fragt sich die Rektorin. Gemeinsam mit Schulleiter Hans-Jürgen Bucher und Schulleiterin Ingrid Klumpp der Maria-Merian-Schule habe sie über den Automaten beraten, um weitere Schritte einzuleiten. Das Thema soll dann auch in der nächsten Schulleiterkonferenz der Waiblinger Schulleiter angesprochen werden. Auch will die Rektorin mit der SMV (Schülermitverantwortung) über den Automaten sprechen.

CBD-Automaten wurden vorläufig konfisziert

Hintergrund ist, dass im Dezember vier „Dynamit CBD“-Automaten bei einer Razzia durch die Polizei vorläufig beschlagnahmt wurden. Die Automaten waren in Weinstadt, Ludwigsburg, Stuttgart und Neckarsulm aufgestellt. Damals konnten volljährige Kunden CBD-Hanfprodukte wie Blüten oder kristalline Substanzen kaufen.

Der maximale THC-Gehalt betrug zwar die gesetzlich vorgegebenen 0,2 Prozent pro Verkaufseinheit. Dennoch konfiszierte die Polizei die Automaten aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofs, das Missbrauch verhindern soll. Beim Kauf von einer größeren Menge an Cannabis-Produkten könne dies zur Aufbereitung oder Weiterverarbeitung verwendet werden.

Nach der Beschlagnahmung habe das Unternehmen die Automaten wiedererhalten. Auf dessen Website heißt es, dass nun „neue und verbesserte CBD-Produkte“ angeboten würden.