Ärger um Halteverbot im Schopenhauerweg in Waiblingen: Anwohner sauer

Wegen eines Baustellenschilds sind Anwohner im Schopenhauerweg in Waiblingen verärgert. Im unteren Teil des Wegs ordnete das Schild ein absolutes Halteverbot an – und zwar vom Dienstag, 24. Mai, an ab 7 Uhr. „Parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“, hieß es auf dem unteren Zusatzschild. Begründet wird dies mit Tiefbauarbeiten. Doch selbst Anfang Juni waren im Schopenhauerweg keine Bauarbeiten zu sehen.

Stellplätze im Schopenhauerweg in Waiblingen werden von Anwohnern benötigt

Da dort Parkplätze rar sind, fragten sich die Anwohner, wann denn nun die Arbeiten losgehen. Dass die Stellplätze am Straßenrand so lange blockiert werden, stößt manchem sauer auf. Unsere Recherche zeigte indes, dass es durchaus eine Baustelle gab – allerdings nicht im Schopenhauerweg, sondern in der nicht unweit entfernten Brucknerstraße.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Waiblingen bestätigte am Freitag die Bauarbeiten für den Hausanschluss in der Brucknerstraße, die mittlerweile beendet sind. „Dort herrschten beengte Platzverhältnisse, so dass Baumaterial in angrenzenden Straßen untergebracht werden musste, weshalb wiederum die Halteverbotsschilder aufgestellt wurden“, erklärt die Stadt. Anwohner betonen indes, dass sie im Schopenhauerweg nie Baumaterial gesehen hätten.

Die Schilder, die von der beauftragten Firma bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt wurden, sollen am Freitag, 3. Juni, entfernt werden.