Ärger wegen überfüllter Schulbusse: Betroffene Familien berichten

Morgens um sieben Uhr in den Waiblinger Ortschaften: An den Bushaltestellen herrscht Gedränge. Schwer bepackt mit ihren Ranzen, versuchen Kinder und Jugendliche, die das Salier-Schulzentrum auf der Korber Höhe besuchen, in die Schulbusse zu gelangen. Immer wieder bleiben Kinder auf der Straße stehen, weil im Bus kein Platz mehr ist. Was sagen betroffene Familien dazu? Und was hat die Situation mit einem Beschluss des Kreistags zu tun?

Den Jungs von Familie Härle aus Neustadt, 13 und 16 Jahre, erging es schon einige Male so. Sind sie doch in der ungünstigen Lage, dass sie an einer der letzten Haltestellen zusteigen: beim Rathaus. Davor hat sich der Bus schon mit Schülern aus Bittenfeld und Hohenacker gefüllt. Bei gutem Wetter läuft alles noch entspannt, in der kalten Jahreszeit und erst recht bei Regen wird’s knifflig. Denn dann fällt das Fahrrad als Alternative aus.

Dann fährt das ungewollte Eltern-Taxi

Weil die Eltern wechselseitig im Home-Office arbeiten, können sie die Jungs kurzerhand mit dem Auto fahren. „Dann machen wir das Elterntaxi, das wir eigentlich nicht wollen“, sagt die Mutter. Denn vor dem Schulzentrum herrscht Verkehrschaos mit hohem Gefahrenpotenzial. Weil sie nicht mehr in den Bus kamen, sind die Jungs auch schon zu spät gekommen. „Unsere Lehrer sagen da schon nichts mehr.“

Ähnlich ergeht es den Töchtern von Silke Bundschuh, die die sechste beziehungsweise zehnte Klasse besuchen und im Schneiderweg zusteigen. Die Mutter pflegt schon seit längerem einen Mailverkehr mit den zuständigen Stellen. Deren Hinweis, die Schüler mögen den Linienbus 201 nutzen, mag sie nicht für alle Schüler gelten lassen. Denn in diesem Fall müssen die Kinder beim Bürgerzentrum aussteigen und durch die Unterführung zum Norma, um dort wieder in den richtigen Bus umzusteigen. Für Jugendliche sei das wohl machbar – nicht so leicht aber für zierliche Unterstuflerinnen mit mehrere Kilo schwerem Gepäck.

Leidtragende sind auch die Busfahrer

Leidtragende sind aus Sicht der Neustädter Mutter neben den Kindern auch die Busfahrer, die den Überblick im Bus bewahren und diesen auch noch sicher ans Ziel steuern müssen. So wurden Kinder schon gebeten, bitte kurz zu schauen, ob rechts frei ist, weil dem Fahrer wegen Überfüllung die Sicht versperrt war.

Im Gemeinderat wurde das Dauerärgernis jüngst von Stadtrat Tobias Märtterer („Grünt“-Fraktion) aus Neustadt thematisiert. Nach seinen Berechnungen fehlten bei angenommenen 350 Schülern, die aus Bittenfeld, Hohenacker, Neustadt und Waiblingen mit dem Bus zum Salier-Schulzentrum fahren, Kapazitäten für 140 Schüler. Basierend auf vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen empfohlener Belegung mit vier Personen pro Quadratmeter. „Gerade beim Schulbus sollte der öffentliche Personennahverkehr reibungslos funktionieren und vorbildlich sein“, meint Tobias Märtterer, „so dass wir unsere Kinder nicht gleich zu Autofahrern erziehen.“

Kreisräte: Kinder sollten den Linienbus nehmen

Zum Problem werden die Kapazitäten immer wieder in der kalten Jahreszeit. Nach Beschwerden im vergangenen Winter wurde „Fehlverhalten einzelner Busfahrer“ als Ursache dafür identifiziert, dass Schüler stehen blieben. Die Fahrer seien dann entsprechend instruiert worden. Fahrgastzählungen Ende November ergaben, dass alle Fahrten, die zur Beförderung der Schüler zur ersten Unterrichtsstunde angeboten wurden, noch freie Kapazitäten hatten.

Auf der Linie 201 werde ein 15-Minuten-Takt angeboten und zu den Hauptunterrichtszeiten durch Verstärkerbusse unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler hätten neben dem direkten Schulbus also auch die Möglichkeit, mit dem regulären Bus zu fahren und am Bürgerzentrum umzusteigen. Dass der umsteigefreie Direktbus der Linie 201A für die Kinder besonders attraktiv ist, sei laut Landratsamt „nachvollziehbar“. Aber das Linienangebot sei in Waiblingen gut. Und zur Finanzierung des ÖPNV habe der Kreistag beschlossen: „Wenn die reguläre Verbindung zur Schule gut ist, dann sollte primär diese genutzt werden.“ Das „sollte“ des Gremiums entspricht wohl nicht unbedingt der Lebensrealität der Schüler vor Ort. Und die Verbindung ist eben nur bis zum Bürgerzentrum wirklich gut. Aktuell laufen weitere Fahrgastzählungen. Die Ergebnisse sollen bald gemeinsam mit der Stadt Waiblingen ausgewertet werden.