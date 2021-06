Mit dem zweiten Öffnungsschritt darf in Tanzschulen mit einer Gruppe von bis zu 20 Schülern wieder getanzt werden – und zwar nicht nur außen, sondern auch in Tanzsälen. Die Tanzschule Fun and Dance, die sich neu im Waiblinger Ameisenbühl befindet, will demnach kommende Woche etwa mit Ballettunterricht starten. Für Inhaber Daniel Zambon bedeutet das, dass damit zum ersten Mal Leben in den Neubau einkehrt. Eigentlich sollte das neue Gebäude im Dezember eröffnet werden, doch da war bereits der