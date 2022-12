Ökostrom-Kunden in Waiblingen berichten von „heftiger“ Preiserhöhung

Dass Strom und Gas teurer werden, darauf haben sich die meisten Menschen wohl eingestellt. Wenn die Preiserhöhung ins Haus flattert, sind manche dann aber doch überrascht. So geht es etwa zwei Waiblinger Stadtwerke-Kunden, die Ökostrom beziehen. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde wird hier um 65 Prozent teurer.

„Schon heftig“ findet das Werner Heber. Momentan zahlt er noch 24,31 Cent pro Kilowattstunde, ab Januar dann 40,22 Cent. Auch der Grundpreis für seinen „Toptarif-Klima online“ steigt. Sein monatlicher Abschlag klettert von 143 auf 186 Euro, ein Plus von 30 Prozent. Die entsprechende E-Mail der Stadtwerke Waiblingen an den Kunden liegt uns vor. Darin heißt es: „Was seit über einem Jahr auf den Energiemärkten geschieht, haben wir so noch nie erlebt. [...] Somit sind wir gezwungen, Ihren Strompreis aufgrund massiv gestiegener Beschaffungskosten zu erhöhen“. Die Preise seien bis Ende 2023 garantiert.

Die Bundesregierung will den Strompreis ab März 2023 auf 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln, was rückwirkend auch Januar und Februar umfassen soll. Die Bremse gilt „für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs – in der Regel gemessen am Vorjahr“, erklärt die Bundesregierung auf ihrer Internetseite. „Nur für den übrigen Verbrauch, der darüber hinausgeht, muss dann der reguläre Marktpreis gezahlt werden. Für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch liegt der Deckel bei 13 Cent (Netto-Arbeitspreis) für 70 Prozent des historischen Verbrauchs.“

Walter Heber aus Waiblingen versteht, dass die Preise steigen – bei allen Anbietern, nicht nur den Stadtwerken. Kritik äußert er allerdings auch daran, dass Strom aus einer eigenen Photovoltaikanlage mit 7 Cent pro Kilowattstunde vergütet werde. „Ich glaube nicht, dass mit diesen Vergütungen Privatpersonen, die viel Geld in die Hand nehmen um Photovoltaikanlagen auf ihr Hausdächer zu installieren, animiert werden, um für die viel gerühmte Nachhaltigkeit zu sorgen.“

Kann man den Tarif wechseln?

Ökostrom bezieht auch Familie Widmann – nach eigenen Angaben ist sie schon seit 1992 Kunde der Stadtwerke. Hier sind stromhungrige Nachtspeicheröfen im Betrieb. Mit Mehrkosten haben sie gerechnet. Mit was sie aber nicht gerechnet hätten: dass Ökostrom-Kunden „wesentlich schlechter gestellt werden“ als Kunden mit einem Tarif für einen Zweitarifzähler, der den Haushaltsverbrauch und den Verbrauch einer Speicherheizung gemeinsam misst. Harald Widmann hat die Tarife verglichen und eine Mehrbelastung von über 300 Euro für Ökostrom-Verbraucher errechnet. Der Nachtstromtarif werde beim Öko-Tarif um 93 Prozent teurer, beim Vergleichstarif „nur“ um circa 73 Prozent, so Widmann, der das auch den Stadtwerken geschrieben hat. „Unsere Einstellung ist geprägt von ökologischem Verhalten, aber in Zeiten von unvorstellbar explodierenden Preisen müssen auch wir (Rentner!) schauen, wo wir Einsparungen vornehmen können bzw. müssen.“

Die Stadtwerke wollen das Rechenbeispiel des Waiblingers auf Anfrage nicht kommentieren. „Wir beantworten Kundenanfragen direkt beim Kunden, denn wir wollen nicht pauschal eine Info geben, die für andere Kunden dann nicht zutrifft“, so Pressesprecher Michael Sigel.

Ob nach einer Preiserhöhung ein Wechsel in einen anderen Tarif möglich ist, wie Harald Widmann das fordert, sei je nach bisherigem Tarif unterschiedlich. „Oft haben Kunden einen alten Sondervertrag, welcher trotz Preisanpassung die zurzeit günstigste Möglichkeit der Stromversorgung bietet. Grundsätzlich liegen unsere Tarife in Waiblingen trotz der Preiserhöhungen auf einem sehr fairen Niveau. Es gibt viele Anbieter, die aktuell deutlich mehr von ihren Kunden verlangen.“

Neukunden können zurzeit nur den Grundversorgungstarif der Stadtwerke wählen, alle anderen sind nicht verfügbar. Dies sei „bis auf weiteres“ so, sagt Michael Sigel. Ab Dezember könnten Grundversorgungskunden aber wieder einen Online-Tarif als Alternative abschließen.

Gas: Kein Rabatt mehr

Neben den Strompreisen steigen zum 1. Januar auch die Kosten für Gas der Stadtwerke Waiblingen wie auch anderer Anbieter. „Die Energiekrise wirkt sich natürlich auch bei allen Gastarifen aus, nicht nur in Waiblingen, sondern flächendeckend in ganz Deutschland“, so Sigel. „Alle Kunden wurden per Schreiben über die Anpassung in ihrem Tarif informiert.“ Und wie bei der Grundversorgung gibt es auch in anderen Gas-Tarifen bald keine Unterscheidung mehr zwischen kleineren und größeren Verbrauchern. Die Preise seien künftig unabhängig vom Jahresverbrauch, bestätigt der Stadtwerke-Sprecher.

Der Bund will den Gaspreis im neuen Jahr auf 12 Cent/kWh für Verbraucher bis 1,5 Millionen kWh deckeln. Für Fernwärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. „Für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs gilt der niedrigere Preis“, so die Bundesregierung auf ihrer Internetseite. „Für den restlichen Verbrauch muss der normale Marktpreis gezahlt werden. Deshalb lohnt sich Energiesparen auch weiterhin.“ Kunden müssten nichts tun, die Entlastung erfolge über die Abrechnungen.