Öl-Unfall bei Geheimer Mühle in Waiblingen: Reinigung und Sperrung dauern an

Nach einem Öl-Unfall dauert die Straßensperrung bei der Geheimen Mühle in Waiblingen länger als zunächst vorgesehen. Am Freitag (21.10.) war im Mühlweg, der von der Alten Bundesstraße 29 (L 1193, Schorndorfer Straße) in Richtung Beinstein abbiegt, eine größere Menge Hydrauliköl aus einem Fahrzeug ausgelaufen.

Die Straße wurde gesperrt, auch der Remstal-Radweg.

Das Reinigungsverfahren dauert noch an, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. „Mittlerweile wurden schon mehrere Reinigungsintervalle durchgeführt. Zur vollständigen Entfernung muss der Bereich noch mehrere Male gereinigt werden.“

Wenn der Öl-Belag bis dahin entfernt ist, soll im Laufe des Freitags die letzte Reinigung erfolgen, „so dass zum Wochenende die Strecke wieder freigegeben werden kann“, so die Stadt. Die Umleitung erfolgt über Beinstein.