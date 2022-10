Ölunfall in Waiblingen-Beinstein: Straße von Alter B29 zu Gewerbegebiet gesperrt

Im Bereich der Geheimen Mühle in Waiblingen-Beinstein ist aus einem Fahrzeug eine größere Menge Hydrauliköl ausgelaufen. Das teilte die Stadt Waiblingen am Freitagvormittag (21. Oktober 2022) mit.

Die Fahrbahn ist laut Pressemitteilung so stark verschmutzt, so dass die Straße, die von der Alten Bundesstraße 29 (L 1193) in Richtung Beinstein (Gewerbegebiet) abbiegt, gesperrt werden muss. Die Mitarbeiter des Betriebshofs sind derzeit darum bemüht, die Fahrbahn zu reinigen, was laut der Stadtverwaltung jedoch schwierig ist.

Die Sperrung bleibt daher das gesamte Wochenende aufrechterhalten und dauert zunächst bis Montag, 24. Oktober 2022. Betroffen ist davon auch der Remstal-Fahrradwegs in diesem Bereich. Radfahrer werden gebeten, über Beinstein zu fahren.