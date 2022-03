Torsten Krieger, Mitarbeiter der Fellbacher Firma Dr. Fritsch, hat für die Ukraine in der dm-Filiale in Waiblingen für rund 1300 Euro Babynahrung und Hygieneartikel für Frauen gekauft. So kamen Waren zusammen, die rund 15 Einkaufswagen füllten. „Dies wird am dringendsten gebraucht, sagte mir der Ukraine-Verein Stuttgart.“

Die Hilfsgüter sind nach Angaben des Mannes, der aus Winnenden stammt, bereits auf dem Weg in die Ukraine. Der Transport wird von Ukrainern aus Stuttgart gestemmt.