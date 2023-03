220 Wohnungen - oder keine? Streit um neues Wohngebiet in Waiblingen

220 neue Wohnungen sollen am Rand der Korber Höhe entstehen – das ist das erklärte Ziel der Stadtverwaltung und der Befürworter des Wohngebiets an der Stauferstraße. Die Bürgerbeteiligung ist gelaufen, aber es gibt weiter kritische Stimmen. Im Gemeinderat kam es jetzt zum Streit: Bauen oder doch nicht? Sollte Waiblingen womöglich gar den Waiblingern vorbehalten bleiben? Am Ende musste Dr. Hans-Ingo von Pollern (CDU) sich entschuldigen, angesichts der Ausführungen von Tobias Märtterer („Grünt“) aus der Haut gefahren zu sein.

Für die ALi erklärte Alfonso Fazio erneut, dass seine Fraktion dem Baugebiet nicht zustimmen werde. Bebauung im „Außenbereich“ lehne sie grundsätzlich ab. Zudem warf Fazio der Verwaltung vor, sie unterschlage in ihrer Beschlussvorlage den Umstand, dass es auch Bürger gebe, die die Bebauung grundsätzlich ablehnten.

Zwischenruf: "So ein Unsinn!"

Anhand einer Bürgerinfoveranstaltung im Dezember 2022 sprach Tobias Märtterer von einer Mehrheit und kritisierte, nicht einmal die Wünsche der Bürgeraktion Korber Höhe seien in der bisherigen Planung berücksichtigt worden. Wobei ihn von Pollern mit Zwischenrufen wie „So ein Unsinn!“ unterbrach. Später äußerte Märtterer noch die Vermutung, in den neuen Wohnungen würden mehr „Nicht-Waiblinger“ als Waiblinger einziehen und die Stadt ruiniere wegen des Zuzugs ihre Natur mit Bebauung auf der „grünen Wiese“, während die Kapazitäten der Kitas und Schulen schon jetzt ihre Grenzen erreicht hätten.

Peter Abele: Weitere Wohngebiete vorbereiten

Bei der einseitig schon bebauten Stauferstraße handle es sich mitnichten um „Außenbereich“, sondern um eine „Arrondierung der Korber Höhe“, hielt demgegenüber Ingo von Pollern fest und hielt den Gegnern vor, die Wohnungssuche junger Familien zu torpedieren. Schützenhilfe bekam er von CDU-Chef Peter Abele, der die Gegner aufforderte, den Leuten zu sagen, wo sie in Zukunft wohnen und wie sie ihre Wohnungen bezahlen sollten. Die „überwiegende Mehrheit“ erachte das Baugebiet für notwendig. Und für die Stadt werde es Zeit, weitere Bauprojekte vorzubereiten.

Kritik am Begriff "Mobility Hub"

Wegen der Hanglage und der Nähe der Kreisstraße handle es sich um „kein einfaches Grundstück“ und „nicht die allerbeste Lage“, räumte SPD-Rat Urs Abelein ein, aber die zu schaffende Anzahl der Wohnungen überzeuge mehr als andere Planungen. FDP-Mann Hans Albrecht störte sich etwas am Begriff „Mobility Hub“ des beauftragten Büros. „Wenn man keine schlüssige Lösung für ein Problem hat, dann kommt man eben mit einem schwammigen englischen Begriff.“ Baubürgermeister Dieter Schienmann schlägt alternativ „Quartiersparkhaus“ vor. David Krammer von der Bürgerliste Bittenfeld plädierte dafür, einen demokratischen Beschluss (für) das Baugebiet zu fassen. Dass direkte Anlieger Einwände haben, sei nicht überraschend.

Waiblinger bevorzugt?

Er habe „große Probleme“ damit, wenn zwischen Waiblingern und Nicht-Waiblingern unterschieden werde, betonte Baubürgermeister Dieter Schienmann und appellierte, die Wohnungsnot „nicht nur als ökologische, sondern auch als soziale Frage“ zu betrachten. Im Verdichtungsraum Stuttgart seien alle Kommunen aufgerufen, Wohnungsbau zu betreiben. Die Bürgerinfoveranstaltung hält er nicht für repräsentativ, zumal sich bei solchen Veranstaltungen naturgemäß eher die direkt Betroffenen meldeten – maßgeblich müsse aber die gesamtstädtische Entwicklung sein. Den Einwänden sei unter anderem insofern Genüge getan, als der Schlittenhügel und der größte Teil der Streuobstwiese verschont blieben.

Bei zwei Gegenstimmen (Fazio und Märtterer) sprach sich der Ausschuss dafür aus, den Bebauungsplan aufzustellen. Der Gemeinderat entscheidet am 23. März. Später soll ein Architekten-Wettbewerb eingeleitet und das Gebiet Teil der „IBA Stuttgart 2027“ werden.