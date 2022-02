Obwohl erst im Herbst eröffnet, hat die Waiblinger Filiale der Restaurant-Kette Joe Peña’s bereits seit Anfang Dezember geschlossen. Grund sind die Corona-Einschränkungen mit 2G und 2G plus. Im „CBC“ am Postplatz gelten seitdem eingeschränkte Öffnungszeiten: Nur am Abend können Gäste aktuell kommen. Das dazugehörige „Wirtshaus am Postplatz“ blieb zuletzt geschlossen. Angesichts der neuen Corona-Lockerungen mit 3G in der Gastronomie plant Betreiber Matthias Hönes aber die schrittweise Öffnung