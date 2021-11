Seit Ausrufung der Alarmstufe gilt im Einzelhandel in vielen Bereichen die 3G-Regel – und dazu zählen auch die Buchhandlungen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht hier seit Mittwoch einen Schnelltest. Anders als Babyfachmärkte, Blumengeschäfte, Baumschulen oder Bau- und Raiffeisenmärkte zählen die Buchhändler in Baden-Württemberg nicht zur sogenannten Grundversorgung – im Unterschied zu anderen Bundesländern. Markus Schneider, Inhaber der Buchhandlung Taube in Waiblingen sowie in