Mit den Regelungen von 3G am Arbeitsplatz oder dem öffentlichen Nahverkehr sowie 2G plus bei Veranstaltungen hat auch die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests deutlich zugenommen. Das bestätigt Apotheker Patrick Pfeifer auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen. Andere Testzentren wie das in der Fronackerstraße in den ehemaligen Räumen der Tanzschule „Fun and Dance“ verbuchen ebenso einen Zuwachs. Vor allem morgens und nachmittags nach 16 Uhr sei der Andrang groß, so Ebru Akbulut, die für